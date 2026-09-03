به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران کسب رتبه نخست کشوری آذربایجانشرقی در حوزه توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد را نتیجه تلاش و پیگیری مجموعه دفتر امور اجتماعی استانداری و کارکنان این حوزه عنوان کرد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد نظام حکمرانی کشور از دهه ۷۰ اظهار کرد: در این رویکرد، حرکت به سمت مردمیسازی حکمرانی، کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش مردم در اداره امور مورد توجه قرار گرفته است.
محمدزاده افزود: در همین راستا، سازوکارهایی از جمله شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد ایجاد شده تا زمینه حضور و مشارکت مؤثرتر مردم در عرصههای مختلف فراهم شود.
وی، تسهیل فرآیندهای اداری را یکی از محورهای حمایت از تشکلهای مردمنهاد دانست و گفت: با ایجاد سازوکارهای تسهیلگر، تلاش کردهایم زمان صدور مجوز و رسیدگی به درخواست تشکلها کاهش پیدا کند که این موضوع یکی از عوامل مؤثر در کسب رتبه نخست کشوری آذربایجان شرقی بوده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: روند کاهش زمان رسیدگی به درخواستها باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا تشکلهای مردمنهاد بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری فعالیتهای خود را آغاز و توسعه دهند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد سازمانهای مردمنهاد تأکید کرد و گفت: تیمهای تخصصی بهصورت هفتگی از تشکلها بازدید میکنند و ضمن ارتباط مستقیم با مسئولان آنها، روند فعالیتها را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند.
محمدزاده خاطرنشان کرد: رویکرد آذربایجان شرقی در قبال سازمانهای مردمنهاد بر سه محور تسهیلگری، توسعه و نظارت استوار است و تلاش میکنیم ضمن تقویت مشارکت اجتماعی، بستر فعالیت مؤثر، قانونمند و مسئولانه تشکلهای مدنی را فراهم کنیم.
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