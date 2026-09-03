  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

محمدزاده:تسهیل صدور مجوزها مسیر فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد را هموار کرد

محمدزاده:تسهیل صدور مجوزها مسیر فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد را هموار کرد

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، تسهیل صدور مجوزها و کاهش زمان رسیدگی به درخواست تشکل‌ها را از عوامل رتبه نخست کشوری استان در این حوزه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران کسب رتبه نخست کشوری آذربایجان‌شرقی در حوزه توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد را نتیجه تلاش و پیگیری مجموعه دفتر امور اجتماعی استانداری و کارکنان این حوزه عنوان کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد نظام حکمرانی کشور از دهه ۷۰ اظهار کرد: در این رویکرد، حرکت به سمت مردمی‌سازی حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش مردم در اداره امور مورد توجه قرار گرفته است.

محمدزاده افزود: در همین راستا، سازوکارهایی از جمله شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد ایجاد شده تا زمینه حضور و مشارکت مؤثرتر مردم در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

وی، تسهیل فرآیندهای اداری را یکی از محورهای حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: با ایجاد سازوکارهای تسهیل‌گر، تلاش کرده‌ایم زمان صدور مجوز و رسیدگی به درخواست تشکل‌ها کاهش پیدا کند که این موضوع یکی از عوامل مؤثر در کسب رتبه نخست کشوری آذربایجان شرقی بوده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: روند کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا تشکل‌های مردم‌نهاد بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری فعالیت‌های خود را آغاز و توسعه دهند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: تیم‌های تخصصی به‌صورت هفتگی از تشکل‌ها بازدید می‌کنند و ضمن ارتباط مستقیم با مسئولان آنها، روند فعالیت‌ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند.

محمدزاده خاطرنشان کرد: رویکرد آذربایجان شرقی در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد بر سه محور تسهیل‌گری، توسعه و نظارت استوار است و تلاش می‌کنیم ضمن تقویت مشارکت اجتماعی، بستر فعالیت مؤثر، قانونمند و مسئولانه تشکل‌های مدنی را فراهم کنیم.

کد مطلب 6936718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها