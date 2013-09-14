به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ضرورت احیای پژوهشکده حمل و نقل، اظهار داشت: این پژوهشکده یکی از بهترین مراکز آموزشی در کشور بود که متاسفانه در فرآیند ادغام از بین رفت و من بسیار متاسفم که چنین اتفاقی در حوزه پژوهشی کشور افتاد.

وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت‌های دکتر شکرچی زاده احیای پژوهشکده حمل و نقل است، گفت: این پژوهشکده در حوزه فنی و سیستم‌های حمل و نقل و اخیرا در اقتصاد حمل و نقل گزارش‌های بسیار خوبی را تهیه کرده است اما مورد بی مهری قرار گرفت و در حال حاضر یک ساختمان نیمه تعطیل به شمار می رود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از مراکز تحقیقاتی توقع یک مرکز تجملاتی نداریم، گفت: عمده فعالیت تحقیقاتی و برنامه ریزی باید از طریق این مرکز سازماندهی شود و در ذهن من چهار بخش عمده برای این مرکز در نظر گرفته شده است.

آخوندی افزود: بخش فنی که عمدتا باید در حوزه راه و ساختمان فعالیت کند، بخش معماری و شهرسازی که باید برنامه ریزی های کالبدی و معماری را تهیه کند، بخش اقتصاد حمل و نقل و اقتصاد مسکن از دیگر مواردی است که باید در این مرکز پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه حوزه حمل و نقل بسیار پیچیده و مهم است، اظهارداشت: برای افزایش سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل باید طرح جامع حمل و نقل ایران تهیه شود، زیرا به دلیل نداشتن رویکرد یکپارچه در حمل و نقل، مشکلات جدی در کسب و کار این صنعت داریم.

آخوندی با اشاره به اینکه امکان تخلیه و بارگیری 186 میلیون تن کالا در دریاها را داریم، تصریح کرد: کل میزان ترانزیت کشور به حدود 12 تا 13 میلیون تن می رسد در حالی که میلیاردها دلار برای ساخت کریدور شمال جنوب هزینه شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت ایجاد حمل و نقل چند وجهی در کشور، گفت: چندین سال است که بخش حمل و نقل ریلی در کشور مطرح است اما توسعه ای در این زمینه صورت نمی گیرد به طوری‌که دسترسی به جاده رایگان است اما دسترسی به ریل 25 درصد درآمد ناوگان را شامل می شود.

وی با تاکید بر اینکه قیمت قیر بیش از 20 برابر شده است، تصریح کرد: در این شرایط فناوری جایگزین قابل تامل است و باید به وسیله تکنولوژی های روز در میزان مصرف قیر صرفه جویی شود.

آخوندی با تاکید بر طرح آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت که در سال 1375 تهیه شده بود، گفت: در حال حاضر 17 سال از تهیه این طرح می گذرد اما اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نیست، بنابراین باید مرکز به این حوزه هم توجه کند.

وی با اشاره به ایجاد مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن، اظهار داشت: از اواسط دهه 80 کد رهگیری در بخش مسکن مطرح شد و تمامی اطلاعات معاملات مسکن در این سامانه به ثبت می رسد اما عموم مردم به این اطلاعات دسترسی ندارند، بنابراین یکی دیگر از فعالیت‌های این مرکز باید ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات مسکن برای عموم مردم است.

آخوندی با تاکید بر اینکه این مرکز باید اطلاعات را یکجا و به صورت متمرکز داشته باشد، اظهارداشت: پژوهش به همراه آموزش یکی دیگر از ضروریات مراکز تحقیقاتی است به طوری که این مرکز می تواند دوره های مشترک را با دانشجویان برگزار نماید و یا در حوزه های ارشد و دکترا به صورت محدود دانشجو پذیرش کند.