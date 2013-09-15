اعتراض شدید یک عضو شورا به نحوه انتخاب شهردار بندرعباس/ خبرنگاران پشت درهای بسته ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه صبح یکشنبه شورای شهر بندرعباس در حالی با دستور کار انتخاب شهردار جدید بندرعباس برگزار شد که از حضور خبرنگاران در این جلسه جلوگیری به عمل آمد.

در حالی که 9 صبح یکشنبه با پیامک و تلفن توسط روابط عمومی شورای شهر، از خبرنگاران برای حضور در جلسه شورا دعوت شده بود، اما در هنگام حضور خبرنگاران کارکنان شورا به خبرنگاران اعلام کردند که این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار می شود و خبرنگاران اجازه حضور در جلسه را ندارند.

این اتفاق بی نظیر در حالی در شورای شهر بندرعباس افتاد که جلسات انتخاب شهردار مسئله پنهان یا غیرقابل انتشاری ندارد و حق مردم است تا بدانند که انتخاب شهردار به چه صورتی شکل می‌گیرد.

در نهایت خبرنگاران زمانی اجازه حضور در جلسه شورای شهر را پیدا کردند که رای گیری برای انتخاب شهردار انجام شده بود که این مسئله اعتراض شدید خبرنگاران را در پی داشت.

این مسائل در حالی رخ داد که رئیس، سخنگو و تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر بندرعباس اعلام کردند که از سوی آنها دستوری مبنی بر جلوگیری از حضور خبرنگاران در جلسه شورای شهر داده نشده است.

اما در این جلسه شورای شهر بندرعباس برای انتخاب شهردار جدید بندرعباس، ابتدا روی تعیین روش برای انتخاب شهردار رای گیری شد. پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد حیدری زاده نائب رئیس شورا بدون اطلاع رئیس شورای شهر از کارکنان شورا خواسته تا از حضور خبرنگاران ممانعت شود.

در این رای‌گیری مقرر شد با توجه به اینکه عباس امینی زاده یکی از نامزدهای شهرداری بندرعباس که در جلسه گذشته شورا برای انتخاب شهردار، بیشترین رای را در میان سایر نامزدها آورده بود، بار دیگر به عنوان نامزد انتخاب شهردار مطرح و برای انتخاب وی رای‌گیری مجددی انجام شود.

در نهایت در این رای گیری عباس امینی زاده با 10 رای موافق و 2 رای مخالف به عنوان شهردار بندرعباس انتخاب شد.

در جلسه گذشته شورای شهر بندرعباس هیچ کدام از نامزدها نتوانسته بودند اکثریت قاطع آرا برای انتخاب به عنوان شهردار بندرعباس را کسب کنند و عباس امینی زاده با شش رای، بیشترین رای را در میان نامزدها کسب کرده بود.

عباس امینی زاده به مدت بیش از دو سال و شش ماه فرماندار بندرعباس نیز بوده است.

پیش از این محمد جواد سلطان‌زاده به مدت سه سال شهردار بندرعباس بود و هفته گذشته نیز عبدالحسین ارجمند به عنوان سرپرست موقت شهرداری بندرعباس انتخاب شده بود.

همچنین در این جلسه شورای شهر بندرعباس، کیانوش جهانبخش یکی از اعضای شورا با 12 رای به عنوان سخنگوی شورای شهر بندرعباس انتخاب شد.

در ادامه نیز اعضای شورای شهر، با 9 رای موافق با حضور تیم فوتبال شهرداری بندرعباس به مدت یک فصل دیگر در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال موافقت کردند.

اما ممانعت از ورود خبرنگاران تنها حاشیه جلسه امروز شورای شهر بندرعباس نبود و اسلام باوقار یکی از اعضای شورا نیز به شدت به نحوه انتخاب شهردار معترض بود.

اسلام باوقار که در جلسه انتخاب شهردار حضور نداشت و زمانی که در محل شورا حاضر شد، رای گیری برای انتخاب شهردار انجام شده بود پس از حضور در صحن شورا، اعلام کرد که به این شیوه انتخاب شهردار به شدت معترضم و این شیوه را درست نمی دانم.

وی اظهار داشت: در حالی که بنده پیش از این اعلام کرده بودم که نمی توانم در جلسه روز یکشنبه حضور پیدا کنم و در مرخصی هستم اما به یکباره شب گذشته با بنده تماس گرفته شد و اعلام شد در این جلسه در خصوص شهردار تصمیم گیری می شود.

باوقار عنوان کرد: بنده نیز به همین علت از مسافرت بازگشته تا خود را به جلسه امروز برسانم اما متاسفانه پیش از حضور بنده رای گیری در خصوص انتخاب شهردار انجام شده است.

رضا حیدری زاده نایب رئیس شورای شهر بندرعباس نیز در پاسخ به اعتراض اسلام باوقار، گفت: دستور جلسه امروز چهار بند بوده و جلسه شورا نیز با حضور 9 نفر از اعضا رسمیت دارد و شهردار نیز با رای اکثریت اعضای شورا انتخاب شده است.

عبدالله آبسواران دیگر عضو شورای شهر بندرعباس نیز در این خصوص گفت: جلسه شورا با حضور 9 نفر از اعضا تشکیل می شود و روند انتخاب شهردار نیز قانونی بوده و شهردار با رای اکثریت اعضا انتخاب شده است.

جلسه شورای شهر بندرعباس در حالی با دستور کار بررسی روشهای رای گیری انتخاب شهردار، انتخاب شهردار، انتخاب سخنگوی شورا و تصمیم گیری در مورد تیمداری شهرداری بندرعباس برگزار شد که در کمتر از 30 دقیقه مصوبات رای گیری و جلسه به پایان رسید.