جريانات بيرون شورا در انتخاب شهردار بندرعباس موثر بودند/ اعضاي شورا نبايد از سياسيون بترسند

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام باوقار ظهر یکشنبه پس از برگزاری جلسه شورای شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به نظر بنده انتخاب شهردار جدید بندرعباس نوعی معامله سیاسی بوده است، عنوان کرد: من معتقدم که افراد و جریاناتی بیرون از شورا بر انتخاب شهردار بندرعباس تاثیر گذاشتند و به شیوه انتخاب شهردار نیز بسیار معترضم.

وی ادامه داد: بنده فرد مستقلی در شورا هستم و با شخص آقای عباس امینی زاده که به عنوان شهردار انتخاب شده نیز مشکلی ندارم اما به این نوع شیوه انتخاب شهردار اعتراض دارم.

این عضور شورای شهر بندرعباس افزود: ما سه ماه برای انتخاب شهردار وقت داشتیم و می شد روی گزینه های مختلف بررسی های بیشتری صورت گیرد اما نمی دانم چطور اعضای شورا که سه روز پیش فردی را به عنوان شهردار انتخاب نکردند، امروز به یکباره رای و نظرشان تغییر می کند.

باوقار تصریح کرد: به نظرم در شورای شهر، عده ای از بیرون تاثیرپذیر هستند و به آنها توصیه هایی می شود و بنده به کلی با این روند انتخاب شهردار بندرعباس مخالفم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این شورا تنها سه نفر عضو مستقل هستند و بنده نیز به عنوان یک عضو مستقل در شورا که تحت حمایت هیچ گروه و جریان سیاسی نبوده ام، تنها به فکر پیگیری خواسته های مردم و انجام تکلیف خود در خدمت به مردم هستم.

عضو شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه اگر اعضای شورا از سیاسیون نترستند، شورای خوبی خواهیم داشت، افزود: متاسفانه نمی دانم چه اتفاقی افتاده که برخی به دنبال قدرت گرفتن در شهرداری هستند كه به نظرم برخی حمایتهای انتخاباتی می تواند عامل این مسئله باشد.

باوقار اضافه کرد: همچنین بنده نسبت به انتخاب سخنگو برای شورا نیز اعتراض دارم چون طبق قانون، رئیس شورا، سخنگوی شورا نیز هست و تا زمانی که خود رئیس شورا نخواهد، فرد دیگری نباید به عنوان سخنگو انتخاب شود.

وی ادامه داد: برای حضور در این جلسه شورا، بنده شب گذشته اعلام کرده بودم که در جلسه حضور خواهم یافت اما متاسفانه رای گیری برای انتخاب شهردار پیش از حضور بنده در جلسه انجام شد.

این عضو شورای شهر بندرعباس گفت: با این وضع از عضویت در هیئت رئیسه شورا به عنوان منشی دوم استعفا خواهم داد.