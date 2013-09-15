به گزارش خبرنگار مهر، تولید گاز طبیعی و میعانات گازی در سکوی فاز یک پارس جنوبی از حدود 6 روز گذشته تاکنون به دلیل عدم تامین یک قطعه ارزان قیمت و تولید داخلی به کمتر از نصف کاهش یافته است.



سکوهای فاز یک پارس جنوبی از ظرفیت تولید روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز طبیعی و 40 هزار بشکه میعانات گازی برخوردار هستند که تولید گاز این فاز روزانه 15 میلیون مترمکعب و تولید میعانات گازی 20 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.



پیگیری های خبرنگار مهر از دلایل این سقوط آزاد تولید گاز ایران در میدان مشترک پارس جنوبی حاکی از آن است که یک قطعه یدکی 300 هزار تومانی به نام قطعه پلاستیکی " بلادر" ویزه پمپ‌های گلایکول توسط واحدهای تدارکات و تامین کالای شرکت نفت و گاز پارس تامین نشده است.



این قطعه که حدود 300 هزار تومان ارزش دارد به طور کامل توسط سازندگان و صنعتگران ایرانی در داخل کشور و به صورت انبوه از چند سال گذشته تاکنون تولید شده و هیچگونه محدودیتی هم در خرید آن در داخل کشور وجود ندارد.



با این وجود به دلیل اختلافات شرکت پیمانکار تعمیرات سکوی فاز یک پارس جنوبی با شرکت نفت و گاز پارس، این شرکت پیمانکاری همچون گذشته و خارج از چارچوب قرارداد حاضر به خرید و تامین این قطعه ارزان قیمت لاستیکی نشده است.



از این رو با توجه به اینکه خرید قطعه و لوازم یدکی هیچگاه در تعهد قراردادی پیمانکار نبوده، شرکت نفت و گاز پارس هم از 6 روز گذشته تاکنون اقدامی به منظور خرید این قطعه لاستیکی و ارزان قیمت نکرده است.



در حال حاضر هر بشکه میعانات گازی صادراتی ایران بیش از 100 دلار در بازارهای جهانی معامله می شود که با توجه به توقف 6 روزه و عدم تولید در مجموع 100 تا 120 هزار بشکه میعانات گازی تاکنون از محل عدم تولید این میعانات بیش از 10 میلیون دلار زیان نصیب اقتصاد ملی شده است.



این کاهش تولید در سکوی فاز یک پارس جنوبی در حالی به وقوع پیوسته است که در طول چند سال گذشته تاکنون حتی یک فاز استاندارد هم در پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار نگرفته است.