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۲۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

معاون لاوروف با اسد دیدار کرد

معاون لاوروف با اسد دیدار کرد

رئیس جمهوری سوریه امروز در دمشق، معاون وزیر امور خارجه روسیه را به حضور پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. در این دیدار اوضاع سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ریابکوف پیش از بشار اسد با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرده بود. معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که افراد مسلح سوری در حمله شیمیایی به حومه دمشق دست داشته اند.

روسیه اخیرا در پی تهدیدهای خود برای حمله به سوریه طرحی را ارائه کرد که به موجب آن سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار بگیرد. سوریه رسما با این طرح موافقت کرد و آمریکا و روسیه نیز در این باره به توافق رسیدند.

کد مطلب 2138390

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