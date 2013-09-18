به گزارش خبرنگار مهر، گری لوئیز سفیر سازمان ملل متحد در ایران به همراه سوفیانو میمونی سفیر کشور الجزایر و هیات همراه که شامل نمایندگانی از کشورهای استرالیا، نروژ و ایران شاغل در سازمان ملل است و همچنین محمدحسن انصاری‌فرد و رزمجو صبح امروز در آکادمی ملی فوتبال حضور یافتند و از بخش‌های مختلف بازدید کردند. در حال حاضر بازدید به پایان رسیده و علی کفاشیان، آیت الهی به همراه سفیر سازمان ملل نشستی را برگزار کرده اند.اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

در این نشست "گری لوئیس" سفیر استرالیایی سازمان ملل با اشاره به اینکه از امکانات خوب آکادمی ملی فوتبال شگفت زده شده است، گفت: "امکانات فوتبال ایران در آکادمی ملی فوتبال بسیار خوب بود و من از دیدن زمین‌های تمرینی فوتبال چمنی، فوتسال و فوتبال ساحلی، سالن بدنسازی، هتل‌ها و رستوران‌های حاضر در کمپ، شگفت زده شده‌ام."

وی افزود: "بی‌جهت نیست ایران در جام‌های جهانی فوتبال 2014 برزیل، فوتبال نوجوانان 2013 امارات، فوتسال 2012 تایلند و 2013 فوتبال ساحلی در تاهیتی حضور دارد. به عنوان سفیر جدید سازمان ملل در ایران آرزو می‌کنم فوتبال ایران همچنان یکی از قدرت‌های اول فوتبال آسیا باشد و در جهان هم بدرخشد."

سفیر استرالیایی سازمان ملل در ایران با اشاره به اینکه استقلال و پرسپولیس را خیلی خوب می‌شناسد، گفت: "من بازی‌های این دو تیم را از دهه 80 و 90 میلادی پیگیری می‌کردم و بسیاری از بازیکنان دهه 80 و 90 میلادی فوتبال ایران را می‌شناسم."

در پایان جلسه سفیر الجزایر هم گفت: "امکاناتی که ما از آنها بازدید کردیم، بی‌نظیر بود و فدراسیون فوتبال زیر ساخت‌های خوبی را فراهم کرده و بی‌جهت نیست که تیم‌های ملی در چند جام جهانی بزرگسالان، نوجوانان، فوتسال، فوتبال ساحلی حضور دارد و حتی تیم فوتسال بانوان‌تان در اسیا نایب قهرمان شده است."

وی همچنین افزود:" موفقیت در فوتبال شانسی نیست و ایران یکی از کشورهایی است که در فوتبال پایه کارهای ارزند‌ه‌ای کرده که من کمتر در دیگر کشورها دیده‌ام. ایران یکی از قدرت‌های برتر آسیاست که شایستگی حضور در میان تیم‌های برتر جهان را دارد که امیدواریم در رقابتهای بین‌المللی پیش رو شاهد موفقیت‌های بیشتر تیم‌های ملی فوتبال ایران باشیم."

همچنین این هیات بین‌المللی از کلاس مربیگری بانوان A آسیا که محصص و عربی مدرس‌شان بودند، بازدید کردند و سپس به مرکز پزشکی ورزشی آکادمی، محل رختکن تیم‌های ملی و دفتر کار مربیان تیم ملی بزرگسالان رفتند و از کارهای انجام شده در کمپ تیم‌های ملی بازدید کردند.

آنها سپس به سالن فوتسال کمپ تیم‌های ملی رفتند و از تمرینات بدنسازی تیم فوتبال زیر 17 سال دیدن کردند. علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال زیر 17 سال ایران هم گزارشی به سفیر ارائه کرد و از حضور تیم ملی در اردوی آلمان به منظور آمادگی برای جام جهانی 2013 امارات خبر داد.

در این دیدار سفیر سازمان ملل از نتایج تیم ملی نوجوانان مطلع شد و برای تیم فوتبال زیر 17 سال ایران در جام جهانی امارات آرزوی موفقیت کرد. تیم فوتبال نوجوانان امروز صبح پس از انجام یک فوتسال دست گرمی تمرینات بدنسازی را در سالن بدنسازی انجام دادند و اردوی آنها پس از تمرینات بدنسازی به پایان رسید.

هیات بین‌المللی و سفرای حاضر در آکادمی ملی فوتبال پس از بازدید از اردوی تیم فوتبال زیر 17 سال از مهمانسرای شماره یک و دو آکادمی ملی فوتبال و هتل آکادمی ملی فوتبال ایران بازدید کردند و در مهمانسرای شماره یک پذیرایی شدند. سپس سری به اردوی تیم فوتبل زیر 16 سال در زمین شماره دو کمپ تیم‌های ملی زدند.

مصطفی قنبرپور سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال هم گزارشی از عملکرد تیم ملی زیر 16 سال و نحوه آمادگی این تیم برای رقابتهای مقدماتی پاکستان، ارائه کرد. گری لوئیز از توجه ویژه فدراسیون فوتبال به تیم‌های پایه ابراز خشنودی کرد و گفت با توجه به گزارش‌هایی که از یونسکو در زمینه فوتبال پایه دریافت کرده، کارهایی که در فوتبال پایه ایران انجام شده بی‌نظیر است.

در پایان هیات بین‌المللی از زمین مصنوعی، پروژه گل و زمین فوتبال ساحلی بازدید کردند و برای برگزاری نشستی با علی کفاشیان و هادی آیت‌اللهی به دفتر رئیس فدراسیون در آکادمی ملی فوتبال بازگشتند.