بازار لوازم التحریر مشهد در دست چینی ها قبضه شد/ مرغ همسایه همیشه غاز است

به گزارش خبرنگار مهر، چینی ها سالهاست که اجناس بی کیفت خود را تنها به دلیل رنگ و شکلی متفاوت در بازارهای مشهد عرضه می کنند و در این میان امسال هم همزمان با ماه مهر بازار لوازم التحریر به تسخیر آنان در آمده است.

جولان کالاهای چینی در حالی است که بسیاری از دانش آموزان نیز با ورود به یک فروشگاه لوازم التحریر ترجیح می دهند تا به جای خرید دفترها و کیف هایی با تصویر هفت خان رستم یا دارا و سارا لوازمی را که جومونگ و سوسانو را به تصویر کشیده خریداری کنند و در این مسیر والدین را نیز با خود همراه می کنند.

تولیدات لوازم‌التحریر بسیار کم

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر مشهد در این رابطه می گوید: در استان خراسان رضوی تولیدات لوازم‌التحریر بسیار کم است و بیشتر کالاهای مدرسه از طریق تهران و یزد وارد این استان می‌شود اما واقعیت این است که دانش آموزان اغلب به رنگ های متنوع لوازم التحریر چینی رغبت نشان می دهند.

محمد رستگار مقدم می افزاید: لوازم التحریر چینی از جذابیت، تنوع و کیفیت پایین تری نسبت به کالای تحریر داخلی برخوردار است اما کیفیت لازم را ندارد.

به گفته وی متاسفانه همراهی مشتریان داخلی با کالاهای چینی که فقط رنگ و لعاب خوبی دارد امروز کمر تولید کننده داخلی را شکسته و واحدهای تولیدی بسیاری را به تعطیلی کشانده است.

تولیدکنندگان داخلی به دلیل عدم حمایت دولت تمایلی به رقابت ندارند

وی معتقد است امروز تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل عدم حمایت های دولت تمایلی به رقابت با کشورهای وارد کننده ندارند.

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر مشهد تصریح می کند: تولیدکنندگان باید محصولات اولیه را با ارز آزاد وارد کنند اما با بالا رفتن قیمت ارز بسیاری از کارخانه‌های تولید لوازم‌التحریر تعطیل شده و این گونه است که همه بازارهای داخلی را لوازم‌التحریر خارجی فرا گرفته است.

رستگار مقدم با اشاره به قیمت لوازم التحریر بیان می کند: امسال قیمت لوازم‌التحریر نسبت به سال گذشته رشد 50 درصدی داشته و این افزایش قیمت امروز موجب شده تا کالاهای چینی بیش از گذشته میدانی برای جولان بیابند.

مرغ همسایه همیشه غاز است

وی معتقد است، جدایی از کاهش قیمت، تولید کنندگان لوازم التحریر باید اصل تنوع در رنگ بندیها و جذابیت را لحاظ کنند زیرا این عوامل تاثیر بسزایی در بی رونق کردن کالای تحریر چینی دارد.

رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر مشهد اظهار می کند: سال جاری لوازم التحریر به اندازه کافی در مشهد توزیع شده است اما به دلیل عدم فرهنگسازی و نداشتن رنگ و لعاب دانش آموزان به سمت لوازم التحریر چینی گرایش دارند و این امر نشان می دهد که مرغ همسایه همیشه غاز است.

رستگار مقدم بیان می کند: در صورتی که دولت از تولید کنندگان حمایت کند و شکلهای متنوع و زیباتری از وسایل مدرسه توسط تولید کنندگان عرضه شود کالای چینی جایی در بازارهای داخلی ندارد.

مشهد تولید کننده لوازم مدرسه نیست

وی با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد بازار لوازم التحریر در قبضه چینی ها است، می گوید: با پایین آورن نرخ ارز و دادن یارانه به تولید کننده قیمت‌ لوازم التحریر در مشهد کاهش می یابد و از سویی به این مسئله نیز باید توجه کرد که مشهد تولید کننده لوازم مدرسه نیست و این امر می تواند یکی از دلایل افزایش قیمت در این بخش باشد.

یکی از شهروندان نیز در این خصوص می گوید: پسرم امسال به کلاس دوم دبستان می رود و با وجود اینکه من اصرار دارم تا از لوازم التحریر داخلی خرید کند اما رغبتی از خود نشان نمی دهد و می خواهد تا از کالاهای چینی که دارای شکل زیباتر و فرم بهتری است بخرد.

لیلا ابراهیمی عنوان می کند: تولید کنندگان داخلی به جای اینکه بخواهند بساط کالای چینی از بازار جمع شود باید بتوانند با ایجاد طرح های متنوع با کالای خارجی رقابت کنند زیرا اگر قرار باشد آمار واردات کاهش یابد و مرزها به روی اجناس خارجی بسته شود پیشرفتی در تولیدات داخلی حاصل نخواهد شد و گرایش مردم به سمت کالای خارجی روز به روز افزایش می باید.

مشتری باید تفاوت را احساس کند

وی معتقد است، مشتری باید تفاوت را احساس کرده تا به سمت و سوی خرید لوازم التحریر داخلی تمایل پیدا کند.

این شهروندان می افزاید: اگر تولید کننده امروز تلاش کند تا کیفیت کار خود را ارتقاء دهد و با الگوهای جهانی و رنگ بندی هایی که دلخواه دانش آموزان است همراه شود بی تردید دانش آموز نیز هنگامی که از کنار جنس ایرانی و چینی رد می شود جنس ایرانی را انتخاب می کند.

یکی دیگر از شهروندان که دخترش امسال ششم دبستان می رود معتقد است، قیمت لوازم التحریر چینی نسبت به جنس مشابه داخلی بسیار ارزان تر است و رنگ و لعاب بهتری دارد و دخترم نیز با این نوع از کالای مدرسه بیشتر ارتباط برقرار می کند.

فخری تقی زاده می گوید: امروز کمتر دانش آموزی برای انتخاب لوازم التحریر سراغ لوازم بی‌رنگ و لعاب داخلی می‌رود و شاید یکی از دلایل این امر ضعف بسته‌بندی و نداشتن تنوع لازم است.

چینی ها قاپ مشتری را ندزدند

تولید کنندگان داخلی باید در سایه حمایتهای دولت به جای حساسیت نشان دادن نسبت به کالای چینی یا هر نوع کالای خارجی ابتدا اصل تنوع و روی آوردن به مدلها و طرحهای گوناگون را در تولیدات خود لحاظ کنند تا چینی ها مجالی برای دزدیدن قاپ مشتری داخلی پیدا نکنند.

گزارش: مرضیه صاحبی