ایستادگی محصولات فرهنگي غرب در برابر تولیدات ایرانی/تسخير فكر دانش آموزان توسط سربازان جذاب دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، قلب بچه هاي ايران توسط سربازان جذاب و شيرين دشمن تسخير مي شود و هر روز محصولات فرهنگي غرب با حضور فعال در شبكه هاي كودك و رسانه هاي خانگي جاي پاي خود را محكم تر مي كنند و اين غفلت ها و عدم حمايت جدي از توليد و توزيع محصول فكري ايراني سبب مي شود تا سبك زندگي غربي به مبارزه پنهان خود با سبك زندگي اسلامي همچنان ادامه دهد.

مدرسه، مسجد و خانواده سنگر فرهنگ اسلامي و ايراني

مدير مركز تخصصي توزيع و ترويج محصولات كودك و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر از فعاليت فرهنگي كه در راستاي ترويج سبك زندگي اسلامي انجام مي دهد مي گويد: در مقابله با تهاجم محصولات فكري بيكانه بايد در سنگر فرهنگ ايستادگي و توليدات داخلي را حمايت كنيم.

مهدي شكوهي كه درعرصه توليد و توزيع لوازم التحريرايراني وارد بازار كار شده با احساس مسئوليت نسبت به فرزندان ايران ابراز مي كند: مدرسه، مسجد وخانواده سه نهادي هستند كه بر تربيت نسل جديد تاثير مي گذارند.

وي مي افزايد: محصولاتي كه كودكان و نوجوانان در مدارس استفاده مي كنند از جمله وسايلي هستند كه شكل و تصاوير نقش شده بر روي آنها مي تواند بر رشد فكري آنان تاثير مثبت و يا منفي داشته باشد.

مديرمركز تخصصي توزيع و ترويج محصولات كودك و نوجوان بيان مي كند: با اين نگاه فرهنگي سعي شد كه محصولات رشد محور و مناسب را رصد كرده و با توليد آنان خانواده هاي ايراني را در تربيت نسل نو ياري كنيم.

شكوهي تاكيد مي كند: اين مركز كه نماينده انحصاري لوازم التحريرهاي قاصدك و ايام در خراسان رضوي است در واقع ترويج و تبليغ هويت ايراني را برعهده دارد.

وي بيان مي كند: درسالهاي اخير غرب با فكر و فرهنگ خود را در قالب محصول عرضه كرده است كه شخصيت پردازي قهرمان سازي براي كودكان از آن جمله است.

گسترش نگرش غربي در قاالب انيميشن در شهر ها و روستاها

اين كارشناس فرهنگي ادامه مي دهد: نگرش و روش زندگي غربي در قالب انيميشن ها و بازيهاي رايانه اي براي كودكان در شهر و روستاها گسترده شده است.

وي كه شخصيت هاي انيميشن غربي را سربازان جنگ نرم دشمن مي داند مي گويد: اين شخصيت ها كه با حضور فعال در رسانه هاي ايران درقلب كودكان و نوجوانان ما جايگاه پيدا كرده اند وقتي بر روي كالاهاي فرهنگي كشورمي نشينند مورد استقبال قرارمي گيرند.

شكوهي تاكيد مي كند: براي دفاع از هويت ايراني مان بايد حركت و مبارزه اي هماهنگ در جبهه فرهنگي كشور آغاز شود و ارائه محصولات فرهنگي اولين گام است كه بايد در جهت توسعه آن توجه بيشتري از سوي مسئولان شود.

به گفته وي پيام فكري اسلام را بايد به شكلي هنرمندانه و در قالب محصولاتي جذاب به نسل جديد ارائه كنيم تا قلب بچه ها را از تسخير محصولات فرهنگي بيگانه در آوريم.

كودكان بي دفاع در برابر هجمه فرهنگي

وي با ابراز تاسف از اينكه در توليد اين محصولات ضعف هاي زيادي وجود دارد مي افزايد: توليد كنندگان لواز م التحرير در رسالتي دارند كه بايد در قبال مصرف كنندگان بي دفاع در برابر هجمه غرب كه همان كودكان ايراني هستند آن را انجام دهند.

شكوهي بيان مي كند: توقع ما اين است كه توليد كنندگان لواز م التحرير در ايران در فرهنگ سازي و ترويج سبك زندگي ايراني و اسلامي نقش خود را ايفا كنند.

وي مي گويد: بسياري ازمجموعه ها دغدغه اين مهم را دارند اما متاسفانه هنوز حمايت خوبي از سوي نهادهاي فرهنگي و دستگاههاي متولي براي ارائه اين محصولات نشده است.

ضرورت ايجاد بستر تبليغي براي توزيع محصولات ايراني

اين كارشناس فرهنگي ادامه مي دهد: در نمايشگاه پاييزه امسال از سوي اداره بازرگاني توجه و امتياز خاصي براي اين محصولات در نظر گرفته نشد و در كنار ساير محصولات با نقش رقباي غربي لوازم التحرير هاي ايراني ارائه شد.

وي تاكيد مي كند: توقع ما اين بود كه بستر تبليغي مناسبي براي اين محصولات ايجاد شود تا در برابر هجوم سنگين اين فرهنگ ما نيز حرفي براي گفتن داشته باشيم.

پرداخت هزينه انيميشن هاي غربي با آسيب به شخصيت نسل جديد

شكوهي از مسئولان فرهنگي در خواست مي كند تا با ايجاد گروه هاي پژ‍وهشي محتوي انيميشن هاي ارائه شده در صدا وسيما و شبكه هاي خانگي محصولات فرهنگي را تحليل كنند تا خانواده ها و جامعه در آينده اي نه چندان دور هزينه آسيب هاي رواني و شخصيتي در كودكان را نپردازند.

وي سئوال مي كند: چرا بايد تصاوير نيمه عريان انيميشن ها بر دفاتر دانش آموزان نقش ببندد و سپس در فكر كودك ما نهادينه شود.

وي ابراز مي كند: اين عدم نظارت ها از كجا نشات مي گيرد؟ آيا عدم حمايت از توليد ايراني و حمايت از محصولات فكري غرب سود خاصي را براي عده اي دارد كه بر روي انديشه و روح وروان بچه ها سرمايه گذاري كرده اند.

شكوهي از القا خشونت به كودكان توسط برخي شخصيت هاي غربي حرف مي زند و از مسئولان پاسخگويي را مطالبه مي كند تا كودكان ايراني قرباني جنگ نرم نشوند.

از توليد كننده داخلي حمايت كنيد

كارشناسان فرهنگي ابراز مي كنند نه تنها حمايت از توليد كنندگان داخلي براي ارائه محصولشان مي تواند در ترويج فرهنگ بومي و اسلامي موثر باشد بلكه اشتغال را نيز در اين زمينه ايجاد خواهد كرد و با اينكه استقبال و تقاضا از محصولات توليد داخلي خوب است اما توليد كنندگان همچنان در انتظار حمايت بيشتر مسئولان براي عرضه محصولات خود در بستر تبليغي مناسب هستند.

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گزارش: زهره رنگ آميز