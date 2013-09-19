  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

خلیلی خبر داد:

افزایش سفرهای اواخر شهریور ماه ذخایر خون آذربایجان شرقی را کاهش داده است

افزایش سفرهای اواخر شهریور ماه ذخایر خون آذربایجان شرقی را کاهش داده است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدير كل انتقال خون آذربايجان شرقي گفت: در آخرین روزهای شهریور ماه با توجه به افزایش سفرهای پایانی تابستانی و مراجعه نکردن افراد برای خون دهی ذخایر خون در استان به شدت کاهش یافته است.

محمد رضا خلیلی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش شدید ذخایر خونی در استان گفت: با توجه به اینکه خون مایه حیاتی برای بیماران به ویژه بیماران تالاسمی و هموفیلی است حضور مردم را بیش از پیش برای خون دهی در پایگاه های انتقال خون می طلبد.

وی از کمبود شدید ذخاير خوني در بانك خون استان در تمام گروه هاي خوني خبر داد و افزود: با توجه به اینکه خون دهی مردم به شدت کاهش یافته، فرآورده های مختلف گروه های خونی در استان جزو ضروریات است.

خلیلی از شهروندان خواستار شد تا با مراجعه خود به پایگاه های انتقال خون نیاز ضروری بیمارانی که به خون نیاز دارند را تامین کنند.

وی ادامه داد: افراد برای خون دهی با مراجعه به پایگاه های انتقال خون در پايگاه خون گيري نصف راه و پايگاه مسجد كبود در زمان هاي صبح و عصر مراجعه فرمایند.

کد مطلب 2138812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها