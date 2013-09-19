افزایش سفرهای اواخر شهریور ماه ذخایر خون آذربایجان شرقی را کاهش داده است

محمد رضا خلیلی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش شدید ذخایر خونی در استان گفت: با توجه به اینکه خون مایه حیاتی برای بیماران به ویژه بیماران تالاسمی و هموفیلی است حضور مردم را بیش از پیش برای خون دهی در پایگاه های انتقال خون می طلبد.

وی از کمبود شدید ذخاير خوني در بانك خون استان در تمام گروه هاي خوني خبر داد و افزود: با توجه به اینکه خون دهی مردم به شدت کاهش یافته، فرآورده های مختلف گروه های خونی در استان جزو ضروریات است.

خلیلی از شهروندان خواستار شد تا با مراجعه خود به پایگاه های انتقال خون نیاز ضروری بیمارانی که به خون نیاز دارند را تامین کنند.

وی ادامه داد: افراد برای خون دهی با مراجعه به پایگاه های انتقال خون در پايگاه خون گيري نصف راه و پايگاه مسجد كبود در زمان هاي صبح و عصر مراجعه فرمایند.