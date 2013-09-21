دست داشتن فرانسه در سناریوی حمله شیمیایی/ مردم اروپا مخالف جنگ علیه سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آن ماری لیزین رئیس سابق مجلس سنای بلژیک احتمال داد یک گروه کوچک در سازمان اطلاعات فرانسه مسئول ایده سلاح شیمایی در سوریه باشند.



وی در گفتگو با شبکه المنار اعلام کرد یک هسته فرانسوی کوچک ممکن است بخشی از بازی اخیری باشد که در سوریه اجرا شد(بازی متهم کردن نظام سوریه به استفاده از سلاح شیمیایی) و این هسته هرگز مخالفت افکارعمومی فرانسه با جنگ علیه سوریه را نخواهند پذیرفت.



وی با تاکید مجدد بر اینکه سازمان اطلاعات فرانسه نقش زیادی در بحث سلاح شیمیایی ایفا کرد، گفت من یک ویدئویی را دیدم که احساس لزوم دست زدن به تحرک را ایجاد کرد، در این ویدئو، شلیک موشک و اصابت آن نشان داده می شود و دوربین چهار یا پنج ثانیه پیش از شلیک موشک به سمت مکانی که از آنجا شلیک می شود، زوم کرده است.بدیهی است که این فیلم مونتاژ و ساختگی است( تا نظام سوریه را به دست داشتن در حمله شیمیایی متهم کنند) و قطا ما پس از پنج یا ده سال، حقیقت این بازی ساختگی را درخواهیم یافت، اما اکنون احساسات را برانگیخته اند و دامن زدن به آن از سوی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و تیم کوچک وی آغاز شده که بر جان کری وزیر خارجه آمریکا هم تاثیر گذاشته است.

لیزین در خصوص علت موضع سرسختانه فرانسه در قبال سوریه گفت دلیل این موضعگیری سختگیرانه، وجود هسته های تندرو در دستگاه سیاست خارجی فرانسه است که لوران فابیوس هدایت آن را برعهده دارد.



این مسئول سابق در بلژیم به حمایت مستقیم فرانسه از تروریستها در سوریه اذعان می کند و می گوید من هفته گذشته از طریق رادیو رسمی بلژیک صدای یک مرد فرانسوی را که در یک شرکت امنیتی خصوصی کار می کند، شنیدم که می گفت من به آموزش جنگجویانی که در سوریه می جنگند و عربی بلند نیستند، مشغول هستم.



وی می گوید هر چند نمی دانیم که این فرانسوی با چه کسانی کار می کند، اما بدیهی است که برای دستگاه اطلاعاتی فرانسه کار می کند و نمایندگان پارلمان فرانسه هم می توانند از این مسئله ابراز اطمینان کنند.



لیزین در خصوص مخالفت مجلس عوام انگلیس با مشارکت این کشور در جنگ علیه سوریه تاکید کرد نمایندگان پارلمان انگلیس، به خوبی می دانند که فقط دستگاه های اطلاعاتی می توانند ویدئوهایی را تولید کنند که حمله شیمیایی را نشان دهد، آنها این فیلمها را زمانی که بازرسان در یک مکان نزدیک حضور داشتند، ساختند.

رئیس سابق مجلس سنای بلژیک تاکید کرد افکارعمومی اروپا مخالف تجاوز به سوریه هستند، بیشتر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک با جنگ موافق نیستند. 80 درصد مردم بلژیک با جنگ علیه سوریه مخالف هستند.

وی تاکید کرد مردم اروپا دیگر خواهان جنگ نیستند.جنگ در سوریه تنها به نفع اسرائیل است که مقامات این رژیم به وضوح از آن سخن می گویند. دولت اسرائیل از طولانی شدن بحران سوریه و کشته شدن بیشتر مردم سوریه(توسط تروریستهای مسلح و مزدور) خوشحال است که این مسئله را مسئولان اسرائیلی در نشستهای ویژه و خصوصی خود مطرح می کنند.