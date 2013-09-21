مهرنشینان نوشهری در آرزوی تحقق وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، عمل نشدن به وعده های مسکن مهر جمعی از ساکنان این پروژه را ظهر شنبه به مقابل ساختمان راه و شهرسازی شهرستان نوشهر کشاند تا پیگیر مشکلاتشان باشند.

پروژه مسکن مهر نوشهر در روستای نیرنگ 230 واحدی است که تاکنون 120 خانوار در آن ساکن شدند.

دغدغه تامین مسکن برای اقشار کم درآمد باعث شد تا عملیات اجرایی طرح مسکن مهر 232 واحدی در سال 89 با حضور پرشماری از مسئولان استانی و شهرستانی در نوشهر آغاز شود و طبق برنامه ریزی ها زمان بهره برداری پس از 15 ماه از سوی مسئولان وقت اعلام شد و به رغم همه این وعده ها و با گذشت بیش از 30 ماه در پایان دولت دهم این مجموعه به بهره برداری رسید.

پس از بهره برداری از مسکن مهر نوشهر مشکلاتی چون آب آشامیدنی و تجهیزات گرمایشی گریبان گیر این پروژه شد.

بدلیل آنکه محل اجرای پروژه مسکن مهر در روستای نیرنگ واقع شده زیرساخت های سنتی این روستا پاسخگوی جمعیت هزار نفر جدید را نداشته و خط انتقال آب شرب در کش و قوس دستگاههای اجرایی سرگردان شد و پس از ماه ها تلاش مسئولین شهرستان نوشهر، مشکل آبرسانی با نشست دستگاه های آبفای شهری و روستایی رفع شد .

محمد رضا مهرجویی از ساکنان مسکن مهر نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل سرما گفت: نداشتن پکیج گرمایی یکی از دغدغه های ساکنین مسکن مهر بشمار می رود که باید پیمانکار مربوطه و مسئولان مسکن و شهرسازی در این خصوص اقدام موثری کنند.

علی پالوج یکی دیگر از متقاضیان مسکن مهر نیز گفت: این همه مدت صبر کردیم تا بلکه بتوانیم خودمان صاحبخانه شویم و از این مشکلات مستاجری راحت شویم ولی الان مشکل مسکن مهر بر مشکلات ما اضافه شده است.

شاهرخ عارف نژاد یکی دیگر از ساکنین مسکن مهر نوشهر گفت: بر اساس قرارداد سه جانبه میان مسکن و شهرسازی، پیمانکار و بانک مسکن عملیات احداث این پروژه آغاز شد و امروز هم باید این دستگاه ها نسبت به تعهدات خود عمل کنند.

وی یادآور شد: علاوه بر مشکلات گرمایشی و نبود تجهیزات آسانسور متاسفانه مشکلات دیگری همانند صدور پایان کار و سند تفکیکی و برق مشاع وجود دارد که هنوزبلاتکلیف است.

دستگاه های گرمایشی تا پایان مهرماه نصب خواهد شد

فرماندار نوشهر در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات مسکن مهر 232 واحدی گفت: پیش از این مهمترین مشکل در بخش آبرسانی به مجموعه 232 واحدی بوده که بدلیل قرار گرفتن مسکن مهر در بافت روستایی و با تعاملات صورت گرفته با دستگاههای ذی ربط مشکل آب حل شد.

محمد علی قمی اویلی تاکید کرد: طی نشست امروز با نمایندگان مسکن مهر و پیمانکار و اداره مسکن و شهرسازی مقرر شد تا ظرف ده روز آینده مسکن و شهرسازی شهرستان نسبت با تامین مطالبات و نقدینگی اقدام و پیمانکار نیز برای نصب تجهیزات گرمایشی تا پایان مهرماه اقدام نماید.

وی خاطرنشان کرد: حلقه مفقوده میان پرداخت هزینه به پیمانکار و متقاضیان مسکن مهر باعث شده تا این مشکلات بوجود بیاید.

وی همچنین از راه اندازی خط تاکسی ویژه در مسیر محل مسکن مهر به داخل شهر در آینده نزدیک خبر داد.

عدم پرداخت تعهدات مالی مهمترین مشکل مسکن مهر

پیمانکار مسکن مهر نیرنگ نوشهر با اشاره به مشکلات ساکنین این مجتمع مسکونی گفت: عدم پرداخت تعهدات مالی مهمترین مشکل مسکن مهر است که بخشی از متقاضیان به تعهدات خود عمل نکردند و بخشی دیگر نیز مربوط به اداره مسکن و شهرسازی است که مساعدت های اعتباری را انجام نداده است.

داوود ناصری با بیان مشکلات نبود نقدینگی و تورم سالهای اخیر در بخش صنعت مسکن خاطرنشان کرد: درحالیکه بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای پیمانکار ضرر صورت گرفته اما بدلیل تعهدات اخلاقی خود پیمانکار خوشبختانه مسکن مهر احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی تاکید کرد: تمامی 232 واحد احداثی آماده بهره برداری است و تاکنون هم بیش از 120 واحد واگذار کامل شده و در صورت تامین اعتبار، تجهیزات گرمایشی پکیج نیز تا اواخر مهر ماه نصب خواهد شد.

وی در خصوص ویژگی مسکن مهر نیرنگ نوشهر گفت: این پروژه با 25 هزار متر مربع عملیات سازه ای در 29 بلوک 4 طبقه ای احداث و بیش از 92 میلیارد ریال برآورد هزینه شده است.