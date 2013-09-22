رژه نیروهای مسلح استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح یگان‌های نمونه مستقر در سمنان، با تجلیل از دلاور مردی ها و رشادت های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی، مردمی تر شدن انقلاب اسلامی، ایجاد اتحاد و یكپارچگی بیشتر آحاد مردم و انسجام بیشتر بنیان ها و ستون های نظام مقدس جمهوری اسلامی از آثار دفاع مقدس است.

عباس رهی گفت: آنچه باعث حفظ و تداوم راه امام خميني(ره) و منويات رهبر معظم انقلاب است حفظ کیان خانواده است.

وی با بیان اینکه دشمن ويراني خانواده ها را هدف خود قرار داده و مي خواهد اعضاي خانواده را از هم جدا كند اظهار كرد: پدران و مادران بايد هوشیار باشند اگر لحظه اي از فرزندان خود غافل شوند دشمن، آنها را به سمت خود جذب مي كند، چرا که آينده براي جوانان است بايد به آنها فكر كنيم و تلاش كنيم از اسلام دور نيفتند.

تقویت خودباوری ثمره دوران دفاع مقدس

مقام عالی دولت در استان سمنان، ایجاد اعتماد به نفس و تقویت خودباوری، تاثیر نقش تبعیت از ولایت فقیه در مقابل توطئه ها، درس بیداری و هشیاری به دیگر ملت های جهان در مقابل طاغوت های زمان را از دیگر نعمت های دوران دفاع مقدس برشمرد و افزود: این عوامل نقش بسزایی در تدوام راه و اهداف عالیه انقلاب و ساختن ایرانی آباد و سربلند داشته و دارد.

رهی با بيان اينكه عصر حاضر، عصر بسيار پيچيده اي است و رهبري نيز بسيار سخت تر از گذشته شده است افزود: ما در جنگ نرم به سر مي بريم و در اين جنگ، دشمن به صورت مخفيانه و چراغ خاموش ما را از اسلام بيرون مي آورد لذا بايد آگاهانه تلاش كنيم ابعاد دشمن را شناسایی و به مردم و بخصوص جوانان بشناسانیم.

وي حفظ نظام مقدس اسلامی را وظیفه ای سنگین برای همگان ارزیابی کرد و اظهار كرد: بزرگترين رسالت ما حفظ كيان اسلام و ارزشهاي انقلاب است.

دفاع مقدس كارنامه درخشاني براي نيروهاي سپاه و ارتش

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان نیز در این مراسم دفاع مقدس را دوران شكوهمند و دستاورد آن را كارنامه درخشاني براي نيروهاي سپاه و ارتش نظام اسلامي دانست و تاكيد كرد: اقتدار و تسلط امروز ايران بر منطقه نتيجه رشادتهاي دوران دفاع مقدس است.

سردار علی استاد حسینی با بیان اینکه حضور و گردهمایی همه اقشار جامعه در دفاع مقدس یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است افزود: آن دوران تنها عرصه تجارب اقتصادی و نظامی نبود، بلکه فرهنگ بسیجی، انقلابی، ایثار و شهادت و مقاومت در سراسر جامعه جریان یافت.

وی با اشاره به اینکه ايران اسلامي امروز آماده‌تر از هر زمان ديگر، تحركات نيروهاي دشمن را زير نظر دارد اظهار داشت: امروز نيز آمادگي نيروهاي نظامي ايران در پاسباني از مرزهاي مختلف كشور، دشمن را مايوس كرده است.

استادحسيني با بيان اينكه اكنون نظام مقدس جمهوري اسلامي در اوج قدرت است، اظهار داشت: اگر خطايي از دشمن در درياي مديترانه يا خليج فارس سر بزند، نيروهاي نظامي ايران در عرض ۲۴ ساعت طومار آنان را درهم مي‌پيچند.

در این مراسم که همزمان با سراسر کشور در میدان معلم شهر سمنان برگزار شد، یگان‌های نمونه ارتش، ناجا، بسیج، سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، سپاه‌های نواحی سرخه، سمنان، مهدیشهر و تیپ 12 قائم (عج)، از مقابل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و جایگاه سان رژه رفتند و توان و اقتدار نظامی خود را به نمایش گذاشتند.

رژه یگان‌های موتوری و خودرویی نیروهای مسلح استان سمنان از دیگر برنامه‌هایی بود که در سمنان در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.