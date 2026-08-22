فرستاده آمریکا: عملیات اسرائیل علیه سوریه با اطلاعات نادرست انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه و عراق در یک گفتگوی مطبوعاتی مدعی شد که تجاوز رژیم صهیونیستی علیه فرودگاه نظامی ابوالظهور سوریه طی روزهای گذشته به احتمال زیاد ناشی از یک سوء تفاهم یا سوء هماهنگی میان طرف های اسرائیلی بوده است.

وی اضافه کرد که تشدید تنش ها میان ترکیه و رژیم صهیونیستی به نفع آنها نیست. یک نظریه در خصوص سوء تفاهم میان ارتش رژیم صهیونیستی و موساد و همچنین دفتر نتانیاهو در خصوص این عملیات وجود داشت که در نهایت باعث اجرای آن شد.

باراک گفت که شاید رومن گوفمن، رئیس موساد در حال مدیریت یک کانال ارتباطی محرمانه و بسیار مهم بود که هنوز آن را به سرانجام نرسانده بود. در این میان، یکی از فرماندهان صهیونیست بر اساس ارزیابی خود از اطلاعات موجود، به این نتیجه رسید که باید با سرعت و فورا دست به اقدام زد.

وی ادامه داد که احتمالا یک طرف به اطلاعات تلفنی در خصوص قصد و نیت ترکیه برای اقدام در سوریه دست پیدا کرده و یک فرمانده نیز برای ممانعت از وقوع آن عملیات مذکور را انجام داد. یکی دیگر از نظریه ها این است که رژیم صهیونیستی در حال کشاندن ترکیه به سمت دام بوده است. این سناریو با وجود اینکه بسیار تهاجمی است، ممکن است در فضای کارزار انتخاباتی با استقبال خوبی روبه رو شود به ویژه آن که انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی که قرار است اکتبر آینده برگزار شود نزدیک است.

باراک در عین حال مدعی شد که رژیم صهیونیستی آمریکا و ترکیه را در جریان این عملیات قرار نداده بود. تل آویو شش روز قبل از عملیات، به آمریکا ابلاغ کرد که چنین اطلاعاتی به دست آورده اما واشنگتن تاکید کرد که این اطلاعات نادرست است.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی روز سه شنبه طی ۸ حمله به بهانه حضور نظامی ترکیه، فرودگاه ابوالظهور سوریه را هدف قرار داد.