به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهشتی ضمن اشاره به اینکه در زمان ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تفاهم نامه همکاری علمی و تحقیقاتی میان مرکز شرق شناسی شیکاگو و سازمان به امضاء رسیده است، افزود: این تفاهم نامه با هدف همکاری مشترک علمی میان سازمان میراث فرهنگی و این مرکز به امضاء رسید.

وی تصریح کرد: مستندسازی، خواندن و انتشار متن الواح هخامنشی و همچنین همکاری مشترک علمی، تحقیقاتی و تقویت بنیه علمی و کارشناسی از مهمترین مفاد این تفاهم نامه بود.

بهشتی اظهار داشت: با توجه به اینکه تفاهم نامه فوق طی سال های اخیر مهجور مانده است، احیاء آن و ادامه روند همکاری های علمی و تحقیقاتی با مرکز شرق شناسی شیکاگو می تواند تاثیر مثبت و مناسبی در مسیر بازگشت الواح هخامنشی به کشور داشته باشد.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: مرکز شرق شناسی شیکاگو در حال حاضر با توجه به تکمیل مستندسازی و خواندن الواح هخامنشی، علاقه مند است تا این میراث گرانبها را به کشورمان بازگرداند و همکاری های مشترک علمی را با سازمان میراث فرهنگی از سر بگیرد.

بهشتی در رابطه با ضرورت بازگشت الواح هخامنشی به کشور و حفظ آنها، گفت: الواح هخامنشی که در دوران پهلوی اول کشف شد، سیستم دبیرخانه حکومت هخامنشی را ترسیم و بخش مهمی از تاریخ بشریت را روشن می کند.