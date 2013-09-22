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۳۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

احیاء تفاهم‌نامه با مرکز شرق شناسی شیکاگو راه بازگشت الواح را هموار می‌کند

احیاء تفاهم‌نامه با مرکز شرق شناسی شیکاگو راه بازگشت الواح را هموار می‌کند

مشاور رئیس سازمان در امور مربوط به میراث فرهنگی گفت: احیا تفاهم نامه با مرکز شرق شناسی شیکاگو راه بازگشت الواح هخامنشی به کشور را هموارتر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهشتی ضمن اشاره به اینکه در زمان ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تفاهم نامه همکاری علمی و تحقیقاتی میان مرکز شرق شناسی شیکاگو و سازمان به امضاء رسیده است، افزود: این تفاهم نامه با هدف همکاری مشترک علمی میان سازمان میراث فرهنگی و این مرکز به امضاء رسید.

وی تصریح کرد: مستندسازی، خواندن و انتشار متن الواح هخامنشی و همچنین همکاری مشترک علمی، تحقیقاتی و تقویت بنیه علمی و کارشناسی از مهمترین مفاد این تفاهم نامه بود.

بهشتی اظهار داشت: با توجه به اینکه تفاهم نامه فوق طی سال های اخیر مهجور مانده است، احیاء آن و ادامه روند همکاری های علمی و تحقیقاتی با مرکز شرق شناسی شیکاگو می تواند تاثیر مثبت و مناسبی در مسیر بازگشت الواح هخامنشی به کشور داشته باشد.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: مرکز شرق شناسی شیکاگو در حال حاضر با توجه به تکمیل مستندسازی و خواندن الواح هخامنشی، علاقه مند است تا این میراث گرانبها را به کشورمان بازگرداند و همکاری های مشترک علمی را با سازمان میراث فرهنگی از سر بگیرد.

بهشتی در رابطه با ضرورت بازگشت الواح هخامنشی به کشور و حفظ آنها، گفت: الواح هخامنشی که در دوران پهلوی اول کشف شد، سیستم دبیرخانه حکومت هخامنشی را ترسیم و  بخش مهمی از تاریخ بشریت را روشن می کند.

کد مطلب 2140637

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