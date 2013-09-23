پیروزی قاطع مرکل در انتخابات آلمان/صدراعظم به دنبال متحدان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آنجلا مرکل" توانست حزب خود را به یک پیروزی با ارزش در انتخابات روز یکشنبه برساند و بدین ترتیب جایگاه خود را به عنوان قدرتمندترین رهبر اروپا محکم تر از قبل کند.

اما با این وجود، وی برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با یکی از رقیبان چپ گرای خود است.

براساس نتایج منتشر شده، حزب اتحاد دموکرات مسیح 42 درصد آرا را کسب کرده و حزب سوسیال دموکرات به عوان جدی ترین رقیب مرکل، 25.7 درصد آرا را کسب کرده که این یکی از نتایج ضعیف این حزب در سال های اخیر محسوب می شود.

حزب دموکرات آزاد، متحد پیشین مرکل 4.8 درصد آرا را به دست آورده و بدین ترتیب نمی تواند در بوندس تاگ حضور داشته باشد چون برای حضور در پارلمان آلمان یک حزب باید حداقل 5 درصد آرا را به دست بیاورد.

به گفته خبرنگاران این حزب (دموکرات آزاد) برای اولین بار در تاریخ آلمان پس از جنگ هیچ کرسی را کسب نکرده است. فیلیپ راسلر دبیرکل این حزب، نتیجه انتخابات را تلخ ترین و غم انگیزترین زمان برای حزب دانسته است.

دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات دیروز، سبزها و حزب چپ ها بودند که هر یک از آنها بیش از 8 درصد از آرا را به دست آوردند.

بدین ترتیب مرکل برای تشکیل دولت باید به سراغ یکی از این سه حزب پیروز برود و ابتدایی ترین گزینه در این میان حزب سوسیال دموکرات است. مرکل سابقه ائتلاف با این حزب را دارد چون در اولین دوره صدراعظمی خود نیز با همین حزب ائتلاف کرده بود.