پلیس کرمانشاه در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان عصر چهارشنبه در دیدار با منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با تبریک این هفته اظهار کرد: با حضور حبیبی در استان، تحول مثبت و مطلوبی شکل گرفته و حرکت کرمانشاه در مسیر پیشرفت شتاب بیشتری پیدا کرده است.

وی با تأکید بر آمادگی کامل پلیس کرمانشاه افزود: مجموعه انتظامی استان در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و برای هر شرایط و سناریویی آماده است و با تمام توان از امنیت و آرامش مردم و جامعه دفاع خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان گفت: با وجود وارد شدن خسارت به برخی اماکن و ساختمان‌های انتظامی استان، خدمت‌رسانی به مردم حتی برای یک ساعت نیز متوقف نشد.

حاجیان ادامه داد: در شرایطی که دشمن مقرهای پلیس را به شکل بی‌رحمانه هدف قرار می‌داد، کارکنان انتظامی با نگاه اعتقادی به مأموریت خود، خدمت به مردم را ادامه دادند و جلوه‌ای از خدمتگزاری صادقانه را به نمایش گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای ابتدایی جنگ، کارکنان انتظامی بدون ترس و با شجاعت در میان مردم حضور پیدا کردند تا در آن شرایط دشوار، مایه دلگرمی و قوت قلب شهروندان باشند.

رئیس پلیس کرمانشاه افزود: این حضور در حالی ادامه داشت که در تمامی شهرستان‌های استان به مقرهای انتظامی آسیب وارد شده بود، اما نیروهای پلیس ماندن در میدان خدمت و انجام وظایف خود را بر هر موضوع دیگری مقدم دانستند تا این مقطع حساس و تاریخی را سربلند پشت سر بگذارند.

حاجیان با اشاره به مدیریت استان اظهار کرد: امروز سکان مدیریت کرمانشاه در اختیار مدیری فرهیخته و توانمند قرار دارد و حضور دکتر حبیبی موجب ایجاد تحول مثبت و شتاب گرفتن روند حرکت رو به جلوی استان شده است.

وی با اعلام آمادگی پلیس برای همکاری با مجموعه مدیریت استان گفت: به مردم و استاندار اطمینان می‌دهیم که پلیس کرمانشاه در اوج آمادگی و اشراف اطلاعاتی قرار دارد و برای همکاری با مدیران ارشد استان در مسیر رشد و توسعه بیشتر کرمانشاه آمادگی کامل دارد.

فرمانده انتظامی استان در پایان تأکید کرد: پلیس برای هر سناریویی آمادگی دارد و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود، از امنیت، آرامش و آسایش مردم و جامعه دفاع خواهد کرد.