استقبال رسانه های فرانسوی از انتخاب مجدد مرکل/مرکل و اشتاین بروک ائتلاف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مجله سیاسی سیسرو، انتخابات پارلمانی در آلمان در حالی از فردا آغاز می شود که رسانه های فرانسه از آن به عنوان "مهمترین انتخابات اتحادیه اروپا" یاد می کنند. رسانه های فرانسوی با دقت زیادی تحولات انتخابات آلمان را دنبال می کنند. این رسانه ها بیش از همه به "آنگلا مرکل" پرداخته و از "پیر اشتاین بروک" رقیب وی به عنوان شخصیتی غیرجذاب یاد می کنند. بر اساس نظرسنجی که توسط روزنامه های لوفیگارو و لاشا اینفو انجام گرفته 56 درصد فرانسوی ها ترجیح می دهد مرکل دوباره به صدراعظمی انتخاب شود زیرا آنها ضمن ستودن سیاست اقتصادی دولت وی امیدوارند این وضعیت به بهبود شرایط فرانسه کمک کند.

حتی روزنامه های چپ گرای فرانسه نیز مایل به انتخاب اشتاین بروک نیستند. یکی از این روزنامه ها نول اوبزرور است که می نویسد اشتاین بروک نه در بین مردم آلمان و نه در بین احزاب چپ این کشور محبوبیتی ندارد. روزنامه لو اکسپرس نیز مرکل را پیروز اصلی مناظره تلویزیونی با اشتاین بروک دانسته و بر این باور است که اقدامات مرکل از جمله بازدید وی از اردوگاه داخائو "تاریخی" بوده است.

در همین حال روزنامه های محافظه کار مانند لو فیگارو و لو موند علاقمند به پیروزی حزب ضد یورو (AfD) در این انتخابات بوده و امیدوارند این حزب بتواند صاحب کرسی هایی در پارلمان آلمان شود. رسانه های فرانسوی همچنین مطالبی را در مورد دیگر احزاب آلمانی از جمله چپ ها، سبزها و دمکرات آزاد منتشر کرده اند.

رسانه های فرانسوی در مورد پیش بینی نتیجه انتخابات فردا نیز گمانه زنی هایی نزدیک به رسانه های آلمانی دارند. تقریبا هیچ یک از آنها به تشکیل دولت توسط حزب سوسیال دمکرات طی ائتلاف با سبزها اعتقاد نداشته و بیشتر گمانه زنی ها حول تشکیل دولتی با حضور حزب مرکل و اشتاین بروک (ائتلاف بزرگ) می چرخد.