هشدار نمایندگان مجلس در مورد بیماریهای وارداتی/ شیوع وبا شایعه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی ‌فارسانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به گسترش بیماری وبا در کشور از ورود و شیوع بیماریهای وارداتی مانند سل، وبا، ایدز و هپاتیت به کشور انتقاد کرد و گفت: مسئولان باید با افزایش نظارت، ورود افراد به کشور را کنترل کرده و از داشتن کارت سلامت آنها اطمینان حاصل کنند.

وی با یادآوری خطرات احتمالی شیوع وبا در کشور افزود: با توجه به شرایط شهرهای مرزی و نزدیکی ایران با کشورهای افغانستان و پاکستان، شاهد شیوع این بیماری در شهرهای مرزی هستیم.

این نماینده مجلس به نقل از خانه ملت عنوان داشت: توصیه ما به شهروندان به خصوص افرادی که در مناطق مرزی حضور دارند آن است که ارتباطی با افراد مهاجر نداشته و بهداشت فردی را به خوبی رعایت کنند چون این بیماری واگیردار است و بدون‌شک شیوع آن خطرات جدی را برای جامعه به همراه دارد.

عزیزی با بیان اینکه مردم باید علایم بیماری وبا را بشناسند، افزود: لازم است افراد علایم بیماری وبا را که مهمترین آن اسهال است جدی بگیرند و در صورت بروز مشاهده به پزشک مراجعه و مورد آزمایش قرار گیرند تا مراحل درمان آنها طی شود.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله در مورد بیماری وبا کنترل کیفیت آب در کل مناطق کشور است، افزود: آب باید از لحاظ وجود میکرب مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد آلودگی آن نباشیم به خصوص در جایی که لوله‌کشی فاضلاب‌شان فرسوده هستند ممکن است شاهد نشت فاضلاب به آب آشامیدنی باشیم که خطراتی را به دنبال دارد.

عزیزی با یادآوری وظایف نهادهای مسئول در کنترل بیماریهای واگیردار و همچینین ورود و خروج اتباع بیگانه به کشور، تصریح کرد: مسئولان باید نظارت خود را افزایش داده و افرادی که وارد کشور می شوند را قرنطینه کنند تا سلامت آنها مشخص شود.

وی با انتقاد از اینکه بسیاری از بیماریها در کشور از جمله سل، وبا، ایدز و هپاتیت بیماری وارداتی هستند به خانه ملت گفت: بدون‌ شک افرادی که وارد کشور می‌شوند باید دارای کارت سلامت باشند تا مشخص شوند بدن این افراد دارای هیچ ویروسی نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت گزارش وزارت بهداشت از شیوع وبا در کشور گفت: به طور حتم وزارت بهداشت باید هرچه سریع‌تربه کمیسیون بهداشت مجلس گزارشی را ارایه داده تا تعداد مبتلایان به این بیماری شود زیرا در این صورت راحت‌تر می‌توان از شیوع آن جلوگیری کرد.

بیماری وبا شایعه نیست

علی کائیدی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر اینکه هنوز گزارش دقیقی از شیوع وبا در کشور گزارش نشده است، گفت: اگرچه گزارش دقیقی از این موضوع ارایه نشده اما نمی‌توان بحث را شایعه دانست و نسبت به آن بی تفاوت بود، در این زمینه ضرورت دارد مسئولان بهداشت استان‌ها به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارش دهند.

وی تصریح کرد: همیشه بیماریهای واگیردار از درمانگاههای محلی و مناطقی که کمتر در معرض توجه هستند آغاز می‌شود و مدتی پیش هم صحبت‌هایی در خصوص شیوع بیماری وبا مطرح شده است.

کائیدی توضیح داد: وقتی موضوع وبا مطرح می‌شود، صرف اینکه گزارش دقیقی از آن موضوع ارایه نشده نمی‌توان بحث را شایعه خطاب کرد و نسبت به بررسی موضوع مطرح شده بی تفاوت بود چرا که ممکن است چنین مشکلی وجود داشته و گزارشی از آن منتشر نشده باشد، بنابراین وزارت بهداشت، موظف‌ به پیگیری موضوع وبا در کشور است.

وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پذیرای دریافت گزارشات مسئولان بهداشت و درمان استانهاست، یادآور شد: چه در رابطه با موضوع وبا و چه در رابطه با هر بیماری دیگری که لازم باشد کمیسیون بهداشت و درمان گزارشات استانی و محلی را دریافت و بررسی می‌کند.

کائیدی توضیح داد: علل شیوع برخی بیماریهای عفونی و به خصوص وبا در چند سال گذشته منشأ خارجی داشته و لزوم کنترل مرزهای کشور با علم به این قضیه بیشتر نمود پیدا می‌کند.

وی افزود: در خصوص کنترل اتباع بیگانه نیاز به بحث بررسی و قرنطینه وجود دارد و این لزوم در مرزهای شرقی بیشتر لازم است چرا که وضعیت بهداشت در کشورهای همسایه شرقی نسبت به کشورهای همسایه غربی مساعد به نظر نمی‌رسد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در زمینه ورود بیماریهای همه‌گیر حتی کنترل ورود و خروج احشام اهلی نیز لازم است چه برسد به اتباع بیگانه، که البته پدیده قاچاق انسان به این معضل دامن زده و میزان کنترلها را کاهش می‌دهد.