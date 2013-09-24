تکذیب درخواست امریکا برای ملاقات با روحانی

این مقام ارشد ایرانی و از اعضای هیئت رئیس جمهور در نیویورک در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی پیرامون ادعای مطرح شده مبنی بر درخواست امریکایی ها برای دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران اظهار داشت: این خبر صحت ندارد.

گفتنی است برخی رسانه ها مدعی شده بودند مقامات آمریکایی عصر امروز رسماً برای دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور کشورمان درخواست ملاقات کرده اند.

این در حالی است که کاخ سفید و سخنگوی سازمان ملل پیشتر دیدار رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور امریکا را محتمل عنوان کرده بودند اما مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری خود اعلام کرد که برنامه ای برای دیدار روحانی و اوباما و یا ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه امریکا تنظیم نشده است.