گشایش بیستمین دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری کشور در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور ظهرپنج شنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت ادای کشور در اراک گفت: دفاتر نمایندگی دیوان دراستانها در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و تشکیلات آیین دادرسی با هدف تسهیل امور مردم در ثبت و انتقال شکایات خود در دیوان عدالت اداری افتتاح می شود.

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری گفت: دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان ها معاضدت و ارشاد مراجعه کنندگان و دستگاه های اجرایی، اخذ درخواست و دادخواست از سوی شاکیان، اطلاعرسانی به شاکیان از آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های قضایی و اجرای احکام صادره در دیوان را عهده دار هستند.

وی با بیان این که ثبت دادخواست در نمایندگی دفاتر استانی دیوان با حضور در دفتر مرکزی در تهران فرقی نمی کند گفت: یا راه اندازی دفاتر استانی از تردد بیهوده شاکیان در خد فاصل استان خود و تهران جلوگیری می شود.

ماهانه 10 هزار پرونده ورودی در دیوان عدالت اداری کشور

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه از ورود ماهانه 10 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور خبر داد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری کشور 6 ماه تا یک سال است.

حجت الاسلام منتظری یادآور شد: زمان رسیدگی به پرونده ها تا صدور حکم به زمان پاسخ دستگاه های اجرایی به شکایات واصله نیز بستگی دارد.

وی یادآور شد: افتتاح دفاتر استانی دیوان این امکان را فراهم کرده تا شاکیان پرونده ها از طریق این دفاتر روند رسیدگی به پرونده های خود را دنبال کنند.

گفتنی است در این مراسم علی ویس کرمی به عنوان مدیر دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری کشور دراستان مرکزی معرفی شد.

استاندار استان مرکزی در حاشیه مراسم بهره برداری از این دفتر قول مساعدت برای ساخت ساختمان ویژه دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری کشور در استان مرکزی را در جوار اداره کل دادگستری استان مرکزی که به 300 میلیون تومان اعتبار احتیاج دارد داد و در این راستا یکصد میلیون تومان اعتبار اختصاص داد.