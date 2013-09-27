هلاکت شمار زیادی از تروریستهای در حومه دمشق و حمص/ انهدام چند سکوی پرتاب موشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یگانهایی از ارتش سوریه، در چند عملیات علیه مخفیگاهها و مراکز تجمع تروریستها در مزارع و روستاهای غوطه شرقی و حومه جنوبی دمشق، شماری از تروریستها را به هلاکت رساندند و یک خودرو حامل سلاح آنها را هم منهدم کردند.

منابع سوری همچنین گزارش دادند یگانهایی از ارتش سوریه با گروههای تروریستی در منطقه سیده زینب(س) درگیر شدند که بر اثر آن شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند. همچنین عملیات نیروهای ارتش در شهرهای داریا و المعضمیه برای بیرون راندن تروریستها ادامه دارد که طی آن شماری از آنها به هلاکت رسیدند و سلاحهای آنها هم منهدم شد.

هلاکت شماری از تروریستها در روستای الحصن و مقابله نیروهای ارتش با تلاش تروریستها برای تجاوز به روستای کفرنان در حومه حمص از دیگر تحولات مربوط به سوریه است.

در حمص و حومه آن، شماری از تروریستها از جمله یک تروریست الجزایری به نام ابوسلیمان مسئول آموزش گروههای تروریستی و یک لبنانی به نام البهیج به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر نیروهای ارتش توانستند یک اتوبوس مسافری را که از بیروت به سمت منبج در حرکت بود و 15 مسافر داشت از چنگال تروریستها آزاد کنند.

منابع سوری همچنین از کشته و زخمی شدن شمار زیادی از تروریستها در چند عملیات نیروهای ارتش در حلب و حومه آن و انهدام چند سکوی پرتاب موشک و خمپاره انداز و مقادیری مهمات و سلاح خبر دادند.

نیروهای ارتش سوریه در برخی مناطق حومه ادلب توانستند شمار زیادی از تروریستها را به هلاکت برسانند و تجهیزات و سلاحهای آنها را هم منهدم کنند.