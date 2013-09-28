به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این موزه برای گرامیداشت این نویسنده که برای کتاب «کشتن مرغ مقلد» برنده جایزه پولیتزر شد، از واژه‌های خود لی استفاده می‌کند.

جملات خاص این کتاب که ضدنژادپرستی است و توجه آمریکایی را به حقوق سیاهان جلب می‌کند، سال‌هاست روی وسایل مختلف نوشته شده و به فروش می‌رسد.

رابرت کلاریدا از مسئولان این موزه گفت: خانم لی 87 ساله هرگز چیزی از عواید این موزه را از ما طلب نکرده و این در حالی است که جملات کتاب او سال‌هاست روی تی شرت‌ها، لیوان‌ها و دیگر وسایل قابل استفاده چاپ می‌شود و به فروش می‌رسد و عواید آن صرف نگهداری همین موزه می‌شود.

راجرز مدیر این موزه نیز گفت کتاب خانم لی موجب جلب توریست‌های زیادی به این منطقه روستایی در جنوب آلاباما می‌شود. او گفت همه ما از اینکه برای تجلیل او اینجا فعالیت می‌کنیم خوشحال هستیم.

خانه ـ موزه ‌هارپر لی که یادآور خانه فیلم «کشتن مرغ مقلد» است هر سال میزبان 25 تا 30 هزار توریستی است که صرفا برای بازدید از این محل راهی این منطقه می‌شوند.

علاوه بر این قرار است سال آینده در ماه آوریل و می‌ برنامه ویژه‌ای برای بیست و پنجمین سال اجرای نمایشی که از این کتاب شکل گرفت و در این موزه اجرا می‌شود، ترتیب داده شود.

راجرز می‌گوید موزه حقوق تهیه این نمایش را خریداری کرده و این نمایش یکی از محصولات فرهنگی است که برای بازدیدکنندگان ارایه می‌شود.

در همین حال خرید آنلاین وسایلی که یادآور این کتاب باشد نیز رونق دارد و همه عواید آن به موزه بازمی‌گردد.

مسئولان این موزه اعلام کردند با وجود شکایت خانم لی از پسر ناشرش برای عدم پرداخت حقوق وی طی سالیان زیاد، این نویسنده سالخورده مشکلی با این موزه ندارد و موزه کماکان به کار خود ادامه می‌دهد.

آنها تاکید کرده‌اند خانم لی در این سال‌ها طلب مالی از موزه نکرده و اجازه داده است تا موزه به کار خودش ادامه دهد.

هارپر لی چند ماه پیش شکواییه‌ای را به دادگاه برد که بر مبنای آن از داماد کارگزار ادبی‌اش که پس از درگذشت وی در سال 2002 مسئولیت‌های حقوقی انتشار کتاب او را برعهده داشت طلب خسارت می‌کرد. با این وجود او در حالی که دادگاه به نفع وی رای داد، با این کارگزار صلح کرد.

کتاب «کشتن مرغ مقلد» در سال 1960 منتشر شد و همان زمان جایزه ادبی پولیتزر را برای نویسنده‌اش به ارمغان آورد.