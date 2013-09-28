به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست ظهر شنبه در آئین افتتاح نخستین دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در دلوار اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تاکیدات بسیار زیادی بر توسعه معارف دینی و اسلامی داشته و همه باید در این راستا اهتمام ورزیم.
وی افزود: پیگیریهای بسیار زیادی برای راهاندازی دبیرستان معارف در زادگاه رئیسعلی دلواری انجام گرفته و بسیار خوشحالیم که نخستین دبیرستان معارف استان در این شهر افتتاح شده است.
امام جمعه دلوار خاطرنشان کرد: استاندار بوشهر و همچنین امام جمعه استان بوشهر توجه خاصی به زادگاه رئیسعلی دلواری دارند و امیدوار هستیم شاهد رشد و اعتلای این منطقه با تلاش دستهجمعی باشیم.
زاهددوست تصریح کرد: امیدوار هستیم افتتاح این دبیرستان تحولی باشد در امورات دینی و فرهنگی این منطقه و روز به روز شاهد جذب جوانان به سمت فعالیتهای دینی باشیم.
جذب جوانان به امورات دینی مورد توجه قرار گیرد
وی بر لزوم افزایش سطح کیفی فعالیتهای دینی و مذهبی در دلوار تاکید کرد و گفت: کیفیتبخشی به این فعالیتها باعث جذب جوانان به امورات دینی میشود و اهمیت زیادی دارد.
امام جمعه دلوار بیان کرد: تجهیز اماکن فرهنگی و دینی امری بسیار لازم و ضروری است و باید به گونهای عمل کنیم که روز به روز به سمت فتح قلههای علم و دانش حرکت کنیم.
زاهددوست ابراز داشت: مدیریت مدبرانه استاندار بوشهر در گسترش فضاهای مذهبی و توجه و تاکید آیتالله صفایی بوشهری به فضاهای دینی و اماکن مذهبی شهرستانها امری مهم و قابل توجه است که تاثیرگذاری بالایی داشته است.
در این آیین نخستین دبیرستان معارف استان بوشهر افتتاح شد.
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