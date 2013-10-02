خوشحالی هواداران استقلال از پیروزی والیبال و درخواست از آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال و اف سی سئول در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 19 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حاشیه‌های قبل از این دیدار را در زیر می خوانید:

* در حالی که تنها دو ساعت تا دیدار دو تیم استقلال و اف سی سئول باقی مانده است حدود 15 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور دارند.

* پس از شکست تیم ملی والیبال کره جنوبی مقابل ایران هواداران استقلال به شدت والیبالیست های ایرانی را تشویق کرده و با شعارهای خود از تیم فوتبال استقلال تهران نیز خواستند تا این شادی را تداوم بخشیده و اف سی سئول کره را شکست دهد.

* باز هم دیدارهای مثل دیدارهای پرتماشاگر، محوطه ورزشگاه آزادی با بازار سیاه بلیت فروشی همراه بود. در اطراف ورزشگاه برخی از سودجویان با فروختن بلیت ها به قیمت دو برابر بازار سیاه ایجاد کرده بودند.

* پخش سرودهای متنوع و شاد با استقبال تماشاچیان حاضر در ورزشگاه روبرو شد.

* اکثر هواداران متعصب استقلال با رنگ کردن صورت های خود به ورزشگاه آمده بودند.