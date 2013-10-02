۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۲۲:۱۷

ای اف سی خبر داد:

کره ای‌ها برای پنجمین سال پیاپی در فینال نماینده دارند

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارش خود نوشت اف سی سئول برای پنجمین سال پیاپی کره جنوبی را در فینال رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا صاحب نماینده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اف سی سئول موفق شد با  برتری مجموع 4 بر 2  مقابل استقلال ایران به دیدار پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند. این تیم در این مرحله با گوانگژو اورگرانده چین دیدار خواهد کرد.

پیش از این تیم‌های کره ای پوهانگ استیلرز (2009)، سئونگنام ایلهوا چونما (2010)، جئونبوک هیوندای موتورز (2011) و اولسان هیوندای (2012) به دیدار پایانی این رقابتها راه پیدا کرده اند.

 

 

