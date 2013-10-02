به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اف سی سئول موفق شد با برتری مجموع 4 بر 2 مقابل استقلال ایران به دیدار پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند. این تیم در این مرحله با گوانگژو اورگرانده چین دیدار خواهد کرد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارش خود نوشته اف سی سئول فوتبال کره را برای پنجمین سال متوالی در فینال رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا صاحب نماینده کرده است.

پیش از این تیم‌های کره ای پوهانگ استیلرز (2009)، سئونگنام ایلهوا چونما (2010)، جئونبوک هیوندای موتورز (2011) و اولسان هیوندای (2012) به دیدار پایانی این رقابتها راه پیدا کرده اند.