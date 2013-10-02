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۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۲۲:۰۲

پس از نرسیدن به فینال آسیا ؛

برخی از بازیکنان استقلال حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشدند

برخی از بازیکنان استقلال حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشدند

تعدادی از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال پس از تساوی این تیم برابر تیم سئول کره جنوبی و عدم راهیابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا، از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کرده و مسیر دیگری را برای خروج از ورزشگاه انتخاب کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، ناراحتی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال استقلال پس از تساوی برابر تیم اف‌سی سئول کره جنوبی و عدم راهیابی به فینال بعد از بازی ادامه داشت. تعدادی از بازیکنان این تیم از جمله خسرو حیدری، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، ساموئل و همچنین بعضی از اعضای کادر فنی از راه دیگری از ورزشگاه خارج شدند تا با خبرنگاران مواجه نشوند. این موضوع باعث دلخوری و ناراحتی خبرنگارانی شد که دقایق زیادی منتظر این بازیکنان بودند.

تیم فوتبال استقلال تهران روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی و در چارچوب دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم اف‌سی سئول کره‌‌جنوبی رفت و با نتیجه تساوی 2 بر 2 متوقف شد. با این نتیجه استقلال از رسیدن به فینال بازماند.

کد مطلب 2147967

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