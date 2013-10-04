شش کشته در دو حمله انتحاری / تلاش تروریست ها برای منفجر کردن چند منزل ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدی پرس و السومریه، دو حمله انتحاری با دو خودرو بمبگذاری شده در شمال و غرب عراق، پنج کشته به جا گذاشت. به گفته یک منبع امنیتی، تروریست ها با دو خودرو بمبگذاری شده اقدام به عملیات انتحاری کردند که بر اثر آن پنج نفر از جمله سه سرباز ارتش کشته شدند.

یک افسر ارتش عراق اعلام کرد سه نظامی از جمله یک سروان ارتش عراق در یکی از این حملات کشته و پنج نفر هم زخمی شدند . این حمله انتحاری با خودرو بمبگذاری شده رخ داد.



وی افزود این حمله ایست بازرسی ارتش در ورودی شرقی شهر هیت واقع در غرب رمادی را هدف قرار داد.

کشته شدن دو غیرنظامی در حمله انتحاری در شمال غرب بیجی

از سوی دیگر یک منبع در پلیس استان صلاح الدین از کشته شدن دو غیر نظامی در حمله انتحاری در شمال غرب بیجی خبر داد.



این منبع در گفتگو با السومریه نیوز اظهار داشت یک تروریست انتحاری، یک خودرو بمبگذاری را در ورودی شرقی ناحیه الصینیه در شمال غرب بیجی منفجر کرد که بر اثر آن دو غیرنظامی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

استان الانبار که مرکز آن الرمادی است، چند سالی است که شاهد موجی از اقدامات خشونت آمیز تروریستی است، هر چند نیروهای امنیتی عراق با حمله به برخی مخفیگاه های تروریست های مسلح توانستند شماری از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را بازداشت کنند.

افراد مسلح ناشناس دو نفر را در جنوب غربی کرکوک ربودند



یک منبع در پلیس استان کرکوک گفت یک گروه مسلح، دو غیرنظامی از ساکنان استان اربیل را ربوده و به منطقه صحرایی در جنوب غرب استان منتقل کردند.

بازداشت یک مسئول کارگذاشتن بمب وابسته به گروه النقشبندیه در شمال غرب کرکوک



یک منبع در پلیس عراق از دستگیری مسئول کارگذاشتن بمب وابسته به گروه النقشبندیه در عملیات نیروهای امنیتی در شمال کرکوک خبر داد.



خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی عراق، دو تروریست را که قصد منفجر کردن چند واحد مسکونی را در غرب کرکوک داشتند، دستگیر کرده و عملیات آنها را ناکام گذاشتند.

از سوی دیگر خطیب نماز جمعه کرکوک خواستار مقابله جدی با تروریسم و افراط گرایی در عراق شد.

