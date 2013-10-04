به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار روز دوم از هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، دو تیم صبای قم و پرسپولیس از ساعت 18:15 دقیقه امروز برابر هم به میدان رفتند که این مسابقه درحالی به تساوی یک بر یک به پایان رسید که تا دقیقه 90 صبای قم تیم پیروز بازی بود.

در این بازی که با قضاوت تورج حق‌وردی در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار شد، مرتضی کاشی(41) برای صبای قم و سیدمهدی سیدصالحی (90) برای پرسپولیس گل زدند. ضمن اینکه محسن بیات از تیم صبای قم و پیام صادقیان و محسن بنگر از تیم پرسپولیس بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند.

در 12 دقیقه ابتدایی این نیمه پرسپولیسی‌ها دو موقعیت تک به تک گلزنی را توسط محمدرضا خانزاده و قاسم دهنوی از دست دادند. ضمن اینکه بازیکنان صبا نیز چندین موقعیت گلزنی را در این بازی از دست دادند که مهترین آنها ضربه دقیقه 2+45 کیوان امرایی بود که از روی تیر افقی دروازه سرخپوشان راهی اوت شد.

در نیمه دوم هم پرسپولیسی‌ها چندین موقعیت گلزنی بسیار خوب را از دست دادند که ضربه محمد نوری در دقیقه 51 از کنار دروازه به اوت رفت. دقیقه 71 هم ضربه ایستگاهی محمدرضا خلعتبری به تیر افقی دروازه صبا برخورد کرد. لحظاتی بعد هم ضربه نوری درحالی که در آستانه ورود به دروازه صبا بود، به سیدصالحی برخورد کرد. البته تیم صبا هم می‌توانست یکی دو بار خصوصا توسط عنایتی در این نیمه به گل برسد اما این با درخشش نیلسون این فرصت‌ها از دست رفت.

این ششمین بازی خارج از خانه پرسپولیس در فصل جاری بود که بار دیگر شاگردان دایی نشان دادند در کسب پیروزی در دیدارهای خارج از خانه موفق عمل نمی‌کنند. تساوی بدون گل برابر ذوب‌آهن، شکست مقابل سایپا البرز در کرج، متوقف شدن در دربی برابر استقلال، مغلوب شدن از نفت در ورزشگاه تختی که پرسپولیس در آن بازی مهمان بود و باخت برابر سپاهان در اصفهان نتایجی است که نشان می‌دهد تیم دایی در بازی‌های خارج از خانه ناکام بوده است.

با این تساوی پرسپولیس 21 امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به نفت تهران در رده پنجم باقی ماند. این تیم در پایان هفته یازدهم در رده سوم قرار داشت و دو پله سقوط کرد. صبای قم هم با کسب یک امتیاز از این بازی 14 امتیازی شد و از رده نهم به دهم سقوط کرد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- فولادخوزستان 25 امتیاز

2- سپاهان اصفهان 22 امتیاز (تفاضل گل 8+)

2- تراکتورسازی تبریز 22 امتیاز (تفاضل کل 6+)

4- نفت تهران 21 امتیاز (تفاضل کل 5+)

5- پرسپولیس تهران 21 امتیاز (تفاضل کل 4+)

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14- فجرسپاسی شیراز 10 امتیاز

15- ملوان بندرانزلی 9 امتیاز - یک بازی کمتر

16- مس کرمان 6 امتیاز - یک بازی کمتر