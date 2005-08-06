نمايش مستند "مسيح" در بنگلادش دو قرباني گرفت



مردم محلي بنگلادش در حال تماشاي "مسيح" در فضاي باز

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر"مهر"، ليپيال مرندي 21 ساله و تاپان كومار روي 27 ساله از سوي مؤسسه زندگي مسيحي بنگلادش وابسته به گروه امريكايي جنگ صليبي براي مسيح استخدام شده بودند تا فيلم را براي مردم بنگلادش به نمايش بگذارند. اين دو نفر در هشت ماه گذشته سرگرم ارايه برنامه هاي افزايش اطلاعات بهداشتي براي مردم محلي و همزمان اكران "مسيح" براي آنان در فضاي باز بودند كه هفته گذشته كشته شدند.

"مسيح" مستندي داستاني و دو ساعته بر اساس انجيل لوقا است كه در بسياري از كشورهاي جهان به نمايش درآمده و به صدها زبان ترجمه شده است. مرندي و روي در جريان سفرهاي خود چند بار به مرگ تهديد شده بودند و به گفته پليس، مهاجمان ساعت دو بامداد به محل استراحت آنها حمله و اين دو را به قتل رسانده اند. نيروهاي پليس دو نفر را در ارتباط با اين حادثه دستگير كرده اند.

اين دومين بار طي دو سال اخير است كه كاركنان زندگي مسيحي بنگلادش كشته مي شوند. در آوريل 2003 هم هريدوي روي در حادثه اي مشابه به قتل رسيد، گرچه متهمان آن حادثه هرگز محكوم نشدند. حادثه اخير خشم مسيحيان بنگلادش را برانگيخته و آنان در حال تدارك يك تظاهرات براي اعلام حمايت از خانواده قربانيان و درخواست از مقام هاي حكومتي براي پي گيري ماجرا هستند.

