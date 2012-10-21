توسعه فارس نیاز به کشورگشایی ندارد/ مخالف جداسازی هستیم

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از طرح جداسازی شهرستان پارسیان از هرمزگان و الحاق به استان فارس بیان داشت: برخی از نمایندگان مجلس این استان با طرح جداسازی پارسیان از هرمزگان به دنبال رسیدن به اهداف انتخاباتی خود هستند.

وی با سیاسی خواندن بیان طرح جداسازی پارسیان از سوی نمایندگان استان فارس عنوان کرد: طرح جداسازی پارسیان موجب ایجاد اختلال در زندگی مردم استان و دامن زدن به حاشیه هاست که هیچگونه تاثیری در رونق و پیشرفت این منطقه ندارد بلکه برخی از نمایندگان استان فارس به دنبال رای آوری در دور بعد انتخابات هستند.

هاشمی نخل ابراهیمی اضافه کرد: این نمایندگان با طرح این موضوع بحث توسعه و پیشرفت پارسیان را مطرح می کنند در حالیکه اگر دولت به فکر توسعه و پیشرفت این منطقه است می تواند بدون جداسازی این امر را محقق کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اظهار اینکه برای توسعه یک استان نباید به فکر کشور گشایی بود، تصریح کرد: از این منطقه بوی نفت و گاز می آید به همین دلیل برخی سعی دارند تا منافع استان فارس را در تصاحب شهرستان پارسیان محقق کنند.

وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد اینکه "طرح مباحث اداره استانها به صورت فدرالی و حکومتهای محلی تا چه اندازه بر این موضوع تاثیرگذار است"، عنوان کرد: بحثهایی از سوی برخی از افراد سیاسی و نمایندگان بر اجرای طرح استانهای فدرالی و حکومتهای محلی مطرح شده است.

وی بیان داشت: در این نوع اداره استانها تمامی درآمدها و ظرفیتهای درآمدزایی به صورت محلی خواهد شد، از این رو برخی با اینگونه افکار سودجویانه وارد عرصه شده اند و سعی دارند تا شهرستانهای برخوردار را جذب استانهای خود کنند.

نامه نمایندگان هرمزگان به معاون رئیس جمهور و وزیر کشور

هاشمی اظهارداشت: نامه ای به محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهور و مصطفی محمدنجار وزیر کشور نوشته ایم و انتقاد نمایندگان هرمزگان در مجلس را نسبت به اینگونه طرحهای غیرکارشناسانه اعلام کرده ایم.

وی گفت: به دنبال تشکیل جلسه ای با حضور رئیس جمهور، معاونین وی، وزیرکشور و سایر مسئولان کشوری هستیم تا از ایجاد هرگونه تنش در این موضوع جلوگیری کنیم.