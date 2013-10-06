اصفهان در ابتلای بیماری وبا ایمن است/ آمار بیماری وبا در اصفهان مربوط به مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مورد از بیماری وبا در اصفهان به سال 88 بر میگردد که از آن سال به بعد تنها چند مورد از ابتلا به این بیماری در استان اصفهان گزارش شده است.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردارو غیر واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشت: نمیتوان با قاطعیت گفت که اصفهان عاری از بیماری وبا است.
رضا فدایی با بیان اینکه امسال تنها یک نفر از مسافرین که در حال گذار از اصفهان بوده مبتلا به وبا در این استان کشف شده، گفت: طی سالهای گذشته موارد ابتلا به بیماری وبا در اهالی بومی اصفهان هم مشاهده شده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون از 10هزار مورد اسهال گزارش شده نمونهبرداری شده افزود: هیچ یک از نمونهگیریها مشکوک به بیماری وبا نبود.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار و غیرواگیر مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: ورود اتباع بیگانه و به ویژه افاغنه مبتلا به وبا در استانهای همچون سیستان وبلوچستان و کرمان سبب ایجاد ایپدمی این بیماری در این استانها شده و شایداگر مقصد آنها اصفهان بود در این استان هم شاهد بودیم.
آشنایی دانشآموزان با سالمسازی میوه وسبزیجات در مدارس اصفهان
وی با اشاره به اینکه خطر ابتلا به وبا همیشه وجود دارد و به فصل، زمان یا نژاد خاصی بر نمیگردد، ادامه داد: با توجه به اینکه بیماری وبا از طریق آب آلوده، سبزیجات و میوهجات آلوده و عدم رعایت بهداشت فردی به وجود میآید بنابراین همیشه زنگ خطر آن وجود دارد.
فدایی گفت: پوشش آب لولهکشی در استان اصفهان، رساندن آب با تانکر به صورت موقتی و دائمی در روستاهای اصفهان و کلرسنجی مداوم آب را از عواملی دانست که اصفهان ایمن از ایپدمی وبا شود.
وی خبر از فعال بودن کمیتهای در ارتباط با بیماریهای اسهالی از جمله وبا در مرکز بهداشت استان اصفهان داد و اظهار داشت: خطر بیماری وبا در حالی است که در طول سال به طور مرتب در حال نمونهبرداری از بیماران اسهالی هستیم و احتمال اینکه پس از آن وبا در اصفهان گزارش شود، وجود دارد.
مدیرگروه مبارزه با بیماریهای واگیردار وغیر واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان یادآور شد: میکروب وبا در گرمای خیلی زیاد و سرمای شدید رشد نمیکند و یکی دیگر از عواملی که شاید اصفهان کمتر با این بیماری مواجه میشود موقعیت جغرافیایی آن است.
وی ادامه داد: از آنجائی که که سالمسازی میوه وسبزیجات و نحوه شستشوی سالم و پاکسازی در پیشگیری از بیماری وبا نقش اساسی دارد بنابراین سعی شده که دانشآموزان را با این روش در مدارش آشنا بسازیم.
اصفهان محل کشف وبا نه ابتلا به وبا
به گزارش مهر، با وجودی که طی دو سه سال اخیر مواردی از ابتلا به بیماری وبا در اصفهان از سوی منابع مردمی به گوش رسانهها رسید و حتی خبرهای از بستری شدن ان در چند بیمارستان شنیده شده اما در پی جویا شدن از وضعیت ابتلا به وبا در این استان از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شنیده میشد که آمار بیماری وبا در این شهر صفر است و اگر هم موردی مشاهده شده گزارش از ابتلا به وبا نبوده بلکه بیماری وبا در مسافرین گذری از اصفهان کشف شده است.
البته این سخنان مسئولان در حالی است که به هنگام جستجو عوامل ایمنی اصفهان از این بیماری و اینکه چه چیز سبب شده که هیچ اصفهانی در این سالها به بیماری وبا مبتلا نمیشود برگ برگشتی خورد و این مسئولان اینگونه پاسخ دادند که اصفهان عاری از بیماری وبا نیست.
باید باور کرد که اصفهان موردی از ابتلا به وبا ندارد
با وجودی که زمینههای ابتلا به بیماری وبا را در اصفهان از جمله آبیاری سبزیجات با فاضلاب یا عدم اجرای کامل طرح سالمسازی سالاد و سبزیجات در رستورانهای استان وجود دارد، این موضوع از سوی مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر آن را تائید شد. وی گفت: با این وضعیت هیچ گزارشی از بیماری وبا تاکنون در این استان اعلام نشده و این را باید باور کرد.
حسین صفاری در این ارتباط میگوید: در تحقیقات و گزارشات اخیر این مرکز مشاهده شده که دیگر آبیاری سبزیجات با فاضلاب نداشتیم و بیشترگزارشاتی از آبیاری گندم و جو را با پساب مشاهده شده است.
وی خبر از روزانه بیش از 1200 کلرسنجی و 200 مورد انجام آزمایش میکروبی در سطح استان اصفهان داد و افزود: مجموع این عوامل سبب ایمن شدن اصفهان از بیماری وبا شده است.
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گزارش : عاطفه قلع ریز
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