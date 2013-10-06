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۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

کاروان جوانان دارای معلولیت ایران با نام "غدیر" به مالزی اعزام می‌شود

کاروان جوانان دارای معلولیت ایران با نام "غدیر" به مالزی اعزام می‌شود

75 ورزشکار جوان دارای معلولیت ایرانی در قالب کاروان فرهنگی، ورزشی "غدیر" برای شرکت در بازی‌های پاراآسیایی، عازم مالزی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان جمهوری اسلامی ایران با 54 ورزشکار از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و 21 ورزشکار از فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان در هفت رشته ویژه معلولیت‌های جسمی، حرکتی و چهار رشته ویژه نابینایان و کم بینایان در این بازی‌ها حضور خواهد داشت.

این مسابقات از 4 آبان (26 اکتبر) آغاز شده و 8 آبان (30 اکتبر)، به کار خود پایان می‌دهد.

ملی پوشان جوان کشورمان 30 مهرماه تهران را به مقصد کوالالامپور، محل برگزاری مسابقات ترک خواهند کرد.

کد مطلب 2149832

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