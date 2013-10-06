به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان جمهوری اسلامی ایران با 54 ورزشکار از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و 21 ورزشکار از فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان در هفت رشته ویژه معلولیت‌های جسمی، حرکتی و چهار رشته ویژه نابینایان و کم بینایان در این بازی‌ها حضور خواهد داشت.



این مسابقات از 4 آبان (26 اکتبر) آغاز شده و 8 آبان (30 اکتبر)، به کار خود پایان می‌دهد.



ملی پوشان جوان کشورمان 30 مهرماه تهران را به مقصد کوالالامپور، محل برگزاری مسابقات ترک خواهند کرد.