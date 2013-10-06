پايان تلاش آزادكاران ايران با يك طلا و دو برنز

به گزارش خبرگزاري مهر، در روز دوم این رقابتها که از بامداد امروز(یکشنبه) در شهر یاکوتسک روسیه آغاز شد، در وزن 74 کیلوگرم، مصطفی قیاسی دارنده مدال برنز جوانان جهان در دور اول با نتیجه 7 بر صفر حریف قزاق خود را شکست داد.وی در دور دوم با نتیجه 11 بر 7 حریف تاجیکستانی را مغلوب کرد و در دور سوم نیز در یک کشتی نزدیک با نتیجه 8 بر 7 کشتی گیر روس را پشت سر گذاشت.

قیاسی در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف روس خود با نتیجه 7 بر صفر شکست خورد. وی در دیدار رده بندی نیز مقابل حریف مغولستانی با نتیجه 2 بر 9 شکست خورد و پنجم شد.

بر این اساس، در همین وزن پیمان یاراحمدی دارنده مدال برنز جوانان جهان در وزن 66 کیلوگرم که در این رقابتها در یک وزن بالاتر به میدان رفته بود، در دور نخست و در یک کشتی زیبا و نفسگیر با نتیجه 4 بر 4 کشتی گیر قرقیزستانی را شکست داد اما در دور دوم مقابل حریف مغولستانی با نتیجه 2 بر 6 مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حریف روس، یار احمدی از دور رقابتها کنار رفت.

این مسابقات امروز در اوزان 55 و 96 کیلوگرم نیز برگزار شد که تیم ایران در این اوزان نماینده ای نداشت.

روز گذشته در نخستين روز از این رقابتها علیرضا کریمی عضو تیم جوانان در رقابتهای جهانی بلغارستان در وزن 84 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و یونس سرمستی دارنده مدال طلای جوانان جهان و عبداله قمی دارنده مدال نقره جوانان جهان به مدال برنز دست یافتند. فرهاد جلائی در وزن 55 کیلوگرم، مرتضی عبداله پور در وزن 66 کیلوگرم از دور رقابتها کنار رفتند و خشایار دهستانی در وزن 120 کیلوگرم پنجم شد.