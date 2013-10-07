۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

كشتي جام ديميتري كركين – روسيه؛

رده بندي كامل مسابقات مشخص شد/ يك طلا و دو برنز به آزادكاران ايران رسيد

رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام ديميتري كركين به ميزباني روسها به پايان رسيد كه تيم ايران با يك مدال طلا و دو برنز به كار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابت‌هاي جام ديميتري كركين روزهاي 13 و 14 مهرماه در شهر ياكوتسك روسيه برگزار شد كه تيم ايران توسط عليرضا كريمي در وزن 84 كيلوگرم به مدال طلا دست یافت و در وزن‌هاي 55 و 120 كيلوگرم توسط يونس سرمستي و عبداله قمي صاحب مدال برنز شد.

رده‌بندي نفرات برتر اين رقابت‌ها به شرح زير است:

55 كيلوگرم: 1- ولادمير فلگونتوف (روسيه) 2- نيكولاي اوحلوپكوف (روسيه) 3- يونس سرمستي (ايران) و وليكتو آيوشف (روسيه)
60 كيلوگرم: 1- بولات باتواف(روسیه) -2- وياچسلاو افرموف(روسیه) 3- ايگر پونومارف(روسیه) -3- نيورگون اسكريابين(روسیه)
66 كيلوگرم: 1- مورتوي اولمنگي (روسيه) 2- ارسلان بودوژاپوف (روسيه) 3- اختيار نوروزاف (ازبكستان) و الكساندر زاهاروشكين (روسيه)
74 كيلوگرم: 1- اسرائيل گاسيموف(روسیه) -2- حاجي حاجي‌اف(روسیه) -3- اونوربات پورردژاو(مغولستان)-3- گومبودوردژ دورژلانچيگ(مغولستان)
84 كيلوگرم: 1- عليرضا كريمي (ايران) 2- ايليا حاميكويف (آذربايجان) 3- ابراهيم يوسوبوف (آذربايجان) و سرگئي كازارين (روسيه)
96 كيلوگرم: 1- شاميل احمداف(روسیه) -2- ارسلان بك آلبوروف(آذربايجان)-3- آليزبر اوديكادزه(گرجستان)-3- يوسف جليل‌اف(بلاروس)
120 كيلوگرم: 1- داويد مودزماشويلي (گرجستان) 2- تورنيكه خيدشيلي (گرجستان) 3- سوسلان گاگلويف (اسلواكي) و عبداله قمي (ايران)

