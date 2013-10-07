شرط رقابت پتروشیمی ایران با اعراب/ قیمت گاز را 2 برابر کنید نه 4 برابر

احمد مهدوی در گفتگو با مهر درباره پیشنهاد جدید افزایش قیمت گاز مجتمع‌های پتروشیمی، گفت: در حال حاضر متوسط قیمت فروش گاز طبیعی به صنایع پتروشیمی کشور حدود سه سنت به ازای هر مترمکعب است.



دبيركل جديد انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با اعلام اینکه در دولت دهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهادی به منظور افزایش چهار برابری قیمت گاز پتروشیمی ها ارائه کرده بودف تصریح کرد: قطعا افزایش هر مترمکعب گاز پتروشیمی ها به 12 تا 13 سنت گران ترین قیمت گاز در کل جهان خواهد بود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اطلاح قیمت گاز پتروشیمی ها باید به صورت منطقی و عادلانه انجام شود، اظهار اشت: با توجه به وجود رقبایی همچون عربستان سعودی و قطر در بازار پتروشیمی منطقه خاورمیانه، باید قیمت گاز به نحوی اصلاح شود تا امکان رقابت وجود داشته باشد.



مهدوی با بیان اینکه افزایش دو برابری قیمت گاز پتروشیمی ها قیمتی عادلانه و منطقی است، خاطرنشان کرد: قطعا افزایش قیمت هر مترمکعب گاز به 6 سنت برای سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی صنعت پتروشیمی جذابیت دارد.



دبيركل جديد انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي همچنین با اشاره به زیان ده شدن برخی از واحدهای پتروشیمی که از فرآورده نفتی برای تامین خوراک استفاده می کنند، تاکید کرد: برخی از مجتمع های پتروشیمی که از نفتا به عنوان خوراک استفاده می کنند هم اکنون زیان ده شده اند.



این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه قیمت گاز باید به نحوی تدوین شود که امکان تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع تکمیلی پتروشیمی هم فراهم شود، یادآور شد: ایجاد تعادل قیمتی بین خوراک گاز و مایع ضروری است.



حسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا در تشریح ساز و کار جدید قیمت فروش گاز به پتروشیمی ها، گفت: طرح کاهش تدریجی تخفیف قیمت خوراک به طرح‌های جدید پتروشیمیایی در مدت 15 سال پیشنهاد شده که در صورت اجرا سرمایه‌گذار در 5 سال ابتدای کار از تخفیف 10 تا 15 درصد برخوردار خواهد شد.



به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط روزانه 30 تا 35 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به‌عنوان سوخت و خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می‌شود که در صورت وقوع دومین جهش وعده داده شده، ظرفیت مصرف گاز پتروشیمی به حدود 100 تا 120 میلیون مترمکعب قابل افزایش است.