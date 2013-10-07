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۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

بچه‌ها به مناسبت جشنواره کودک فیلم‌ رایگان می‌‌بینند

بچه‌ها به مناسبت جشنواره کودک فیلم‌ رایگان می‌‌بینند

فیلم‌های سینمایی حاضر در جشنواره فیلم کودک و نوجوان به صورت رایگان برای کودکان و نوجوانان به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان و نوجوانان اصفهانی می‌توانند از فردا سه‌شنبه 16 مهر ماه فیلم های سینمایی حاضر در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان را به صورت رایگان در سینماهای این شهر ببینند.

ستاد برگزاری بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، نمایش صبح‌ فیلم‌های حاضر در جشنواره را به کودکان و نوجوانان اختصاص داده و این گروه سنی به صورت رایگان می توانند به دیدن فیلم های مورد علاقه خود بروند.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان از 15 تا 19 مهرماه در شهر اصفهان برگزار است.

کد مطلب 2150922

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