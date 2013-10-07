به گزارش خبرنگار مهر، کودکان و نوجوانان اصفهانی می‌توانند از فردا سه‌شنبه 16 مهر ماه فیلم های سینمایی حاضر در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان را به صورت رایگان در سینماهای این شهر ببینند.

ستاد برگزاری بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، نمایش صبح‌ فیلم‌های حاضر در جشنواره را به کودکان و نوجوانان اختصاص داده و این گروه سنی به صورت رایگان می توانند به دیدن فیلم های مورد علاقه خود بروند.

بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان از 15 تا 19 مهرماه در شهر اصفهان برگزار است.