رئیس جمهور صربستان: تلاش ما ایجاد رابطه قوی با ایران است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صربستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از روز گذشته در صربستان به سر می برد عصر امروز دوشنبه با تومیسلاو نیکولیچ رئیس جمهور صربستان دیدار و گفتگو کرد.



در این ملاقات طرفین با اشاره به سوابق تاریخی بین دو کشور و پتانسیل های موجود برای گسترش روابط بخصوص در زمینه اقتصادی بر یافتن راههای همکاری های بیشتر و رفع موانع تاکید کردند.



در این دیدار لاریجانی با اشاره به گسترش تروریسم در منطقه که به بهانه مبارزه تروریسم شکل گرفته و توسط برخی کشورهای غربی حمایت شده است گفت: ما در سوریه تلاش، کمک و توصیه کردیم دموکراتیک تقویت شود ولی نه با گلوله، اسلحه و تروریسم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موضوع هسته ای ایران گفت: علیرغم تاکید ما مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و تحریم استفاده از سلاح هسته ای از جانب رهبر جمهوری اسلامی، باز به بهانه های مختلف در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای توسط ایران مخالفت می کنند.

وی افزود: در حقیقت غربی ها مطمئن هستند که ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست ولی نمی خواهند ایران به این فناوری دسترسی داشته باشد.

رئیس جمهور صربستان نیز با اشاره به توطئه های آمریکا و غرب برای تجزیه کشورهای منطقه بالکان گفت: فشارهای گوناگونی به ما می آورند و به بهانه های مختلف برای کشورهای مستقل مزاحمت ایجاد می کنند.

تومیسلاو نیکولیچ تاکید کرد: تلاش ما ایجاد روابط قوی با دوستانمان است که ایران نیز یکی از دوستان خوب ما است.

