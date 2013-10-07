لاریجانی: ایران و صربستان برای ایجاد ثبات و امنیت نگاه مشترکی دارند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به صربستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی که عصر روز گذشته ( دوشنبه) در محل فرودگاه بلگراد و با حضور معاون رئیس پارلمان و رئیس گروه دوستی پارلمانی صربستان برگزار شد، گفت: در فرصت کوتاهی که در صربستان حضور داشتیم مذاکرات موثری با رئیس پارلمان، رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور انجام شد.

وی با بیان اینکه در این سفر صحبت های خوبی درباره همکاری دوجانبه شد، ادامه داد: در این سفر علاوه بر گفتگو درباره گسترش روابط پارلمانی و روابط اقتصادی، درباره مسایل مهم بین المللی و منطقه ای تبادل نظر کردیم.

لاریجانی با بیان اینکه ایران و صربستان در بسیاری از امور نظراتی نزدیک به هم دارند، تصریح کرد: برداشت این است که برای ایجاد ثبات و امنیت در دنیای امروز دو کشور نگاه یکسانی دارند.

وی ادامه داد: در این سفر صحبت هایی که از سوی رئیس جمهور صربستان مطرح شد نکات مهمی در برداشت و امیدواریم گروهای پارلمانی پیگیر موضوعات مطرح شده باشند، به همین دلیل از رئیس پارلمان صربستان برای حضور در ایران دعوت کردیم تا زمینه تکمیل موضوعات مطرح شده در این سفر فراهم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه عملی مذاکرات برای گسترش روابط با صربستان، تاکید کرد: در این دیدارها درباره راهکارهای عملی گسترش روابط و همکاری ها صحبت شد که قرار است پیگیری شود.

در ادامه این نشست کنستانتین آرسنوویچ معاون رئیس پارلمان صربستان گفت: با کمال افتخار باید اعلام کنم در این گفتگو ها درباره جزئیات همکاری به تفاهماتی رسیدیم.

وی با بیان اینکه برای آقای لاریجانی آروزی سفری خوش داریم، گفت: برای رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس بین المجالس ژنو آرزوی توفیق داریم.

در ادامه میلان لاپچویچ رئیس گروه دوستی پارلمانی صربستان با جمهوری اسلامی ایران، با تشکر از حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات همراه در این کشور، گفتگوهای دو جانبه را سازنده و الهام بخش توصیف کرد و گفت: گروه دوستی پارلمانی صربستان – ایران همتایان خود در مجلس شورای اسلامی ایران را دعوت کردند تا با حضور در صربستان راهی برای توسعه همکاری های پارلمانی فراهم شود.

میلان لاپچویچ با بیان اینکه سطح روابط تجاری دو کشور ایران و صربستان در سطج پایینی قرار دارد، تصریج کرد: بهتر است برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور و برای کسب ارتباط نحوه تصویب قوانین در صربستان و اتحادیه اروپا جلسات مشورتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم با وجود گروه های دوستی - پارلمانی، موتور توسعه روابط دو کشور در زمینه سیاسی و اقتصادی بهتر از آنچه هم اکنون است، حرکت کند.

