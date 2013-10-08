180 هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی زیر كشت گندم رفت

مهدي ملكشي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز كشت گندم پاييزه در خراسان شمالي، عنوان كرد: در سال زارعي جاري 180 هزار هكتار از اراضي كشاورزي اين استان زير كشت ارقام مختلف گندم مي روند.

به گفته وي از اين سطح 120 هزار هكتار به صورت ديم و 60 هزار هكتار نيز به صورت آبي كشت مي شود.

ملكشي اضافه كرد: از سطح 120 هزار هكتار مرزعه گندم كه به صورت ديم در خراسان شمالي كشت مي شود، 9 هزار و 400 هكتار آن اراضي ديم پرباران بوده و مابقي مزارع ديم معمولي هستند.

وي در مورد ميزان برداشت محصول در كشتزارهاي خراسان شمالي نيز عنوان كرد: به طور ميانگين از هر هكتار مزرعه گندم آبي در اين استان حدود دو تن و از مزارع ديم نيز يك تن محصول برداشت مي شود.

به گفته ملكشي بر اين اساس امسال پيش بيني مي شود از سطح كشتزارهاي گندم خراسان شمالي حدود 320 هزار تن محصول برداشت شود.

وي در ادامه در مورد خدمات حمايتي سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي از گندمكاران استان، عنوان كرد: علاوه بر خدمات مشاوره اي، اين سازمان در سال جاري تا پايان فصل كشت، چهار هزار و 800 تن بذر اصلاح شده گندم را براي كشت در اختيار كشاورزان خراسان شمالي قرار خواهد داد.

ملكشي اضافه كرد: همچنين كود مورد نياز براي كشت محصولات كشاورزي در اين استان نيز تامين شده و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

به گفته وي هم اكنون 30 هزار تن كود اوره مورد نياز كشاورزان خراسان شمالي تامين و ذخيره شده است.

اين مسئول با بيان اين كه هر سال حدود 10 هزار تن كود فسفاته نيز براي كشت گندم در خراسان شمالي مصرف مي شود، گفت: تاكنون 900 تن كود فسفاته وارد استان و ذخيره شده و مابقي نياز استان نيز به زودي وارد مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالي داراي 344 هزار هكتار عرصه زارعي و باغي است كه از اين سطح سالانه 310 هكتار زير كشت محصولات زراعي مي رود.

همه ساله حدود نيمي از مزارع كشاورزي استان به كشت گندم اختصاص مي يابد و به طور متوسط 300 هزار تن محصول نيز از سطح اين گندمزارها برداشت مي شود.