ساعت نامناسب بازی عامل شکست تیم فوتبال جوانان لبنان بود

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان ، علی محمد دقایقی پیش در نشست خبری بعد از دیدار دو تیم لبنان و عربستان از سری مسابقات گروه D قهرمانی جوانان زیر 19 سال آسیا، ضمن تبریک برد عربستان در این دیدار، اظهار داشت: بازیکنان عربستان بازی خوبی را ارائه کردند.

وی ادامه داد: ساعت نامناسب بازی و در نتیجه گرمای هوا و همچنین کم بودن توانایی پایین بازیکنان لبنان به ویژه در 15 دقیقه آخر بازی دو عامل شکست لبنان مقابل عربستان است.

محمد، در خصوص دلیل دفاعی بازی کردن لبنان در این گفت: ما می دانستیم که عربستان بازیکنان خوبی دارد و به همین دلیل ترجیح دادیم متراکم بازی کنیم ولی همین امر باعث گلزنی عربستان شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعیت امنیت در کرمان گفت: این اولین سفر من به کرمان است و امنیت در اینجا بسیار خوب بوده و احساس می کنم که در لبنان هستم.

مدیر فنی تیم فوتبال جوانان لبنان همچنین در خصوص شانس تیم لبنان برای صعود به مرحله بعدی مسابقات گفت: با توجه به اینکه این اولین بازی بوده است فکر می کنم قضاوت در این مورد زود باشد و منتظر بازی ایران و تاجیکستان هستم.

اولین بازی مسابقات گروه D قهرمانی جوانان زیر 19 سال آسیا که در کرمان در حال برگزاری است، با نتیجه دو بر یک و با برتری عربستان مقابل لبنان به پایان رسید.



