انتقاد سرمربی عربستان از AFC/ ساعت نامناسب باعث افت بازی شد

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، فیصل البدین دقایقی پیش در نشست خبری بعد از دیدار دو تیم لبنان و عربستان از سری مسابقات گروه D قهرمانی جوانان زیر 19 سال آسیا که در کرمان در حال برگزاری است، گفت: از بازیکنان تیمم راضی هستم و آنها بازی خوبی را در مقابل حریف ارائه کردند.

وی ادامه داد: کیفیت بد چمن و همچنین ساعت نامناسب بازی دو نکته تاثیرگذار در افت بازی بود.

البدین گفت: در چنین دمای هوایی بازیکنان باید زیر کولر باشند و گرمای هوا بر روند بازی تاثیر گذاشت.

سرمربی تیم فوتبال جوانان عربستان در پاسخ به این سوال که چرا تیم عربستان در گوشه های زمین بازی می کرد، بیان داشت: هدف ما این بود که در عمق خط دفاعی لبنان بازی کنیم و چون حریف متراکم بازی می کرد از گوشه ها برای باز کردن بازی استفاده کردیم.

وی با ابراز امیدواری برای صعود تیمش به مرحله بعد مسابقات گفت: تمامی توان خود را برای این امر به کار می گیریم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان عربستان در پایان گفت: این سومین مرتبه است که به ایران سفر می کنیم و از لحاظ امنیت نیز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و همه چیز خوب است.

اولین بازی مسابقات گروه D قهرمانی جوانان زیر 19 سال آسیا با نتیجه دو بر یک و با برتری عربستان مقابل لبنان به پایان رسید.

