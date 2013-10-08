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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

فدراسیون فوتبال تاکید کرد:

تعلیق شدن برخی افراد در پرونده اخیر دلیل بر محکومیت نیست

تعلیق شدن برخی افراد در پرونده اخیر دلیل بر محکومیت نیست

روابط عمومی فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای در خصوص مسائل مطرح شده در چند روز اخیر که بدون ارائه مدارک قانونی موجب هتک حرمت افراد و جامعه فوتبال کشور شده است صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه روابط عمومی فدراسیون فوتبال به شرح زیر است: نظر به اینکه فدراسیون فوتبال به عنوان متولی در مقابل تمامیت و اعتبار فوتبال کشور دارای مسئولیت ذاتی است و از آنجایی که بیان مطالب خام و پردازش نشده به صرف شنیدنی‌ها در برخی از رسانه‌های گروهی، علاوه بر تشویش اذهان عمومی، به ناحق موجب هتک حرمت افراد خواهد شد، لذا شایسته است اهالی خانواده بزرگ فوتبال موارد متقن و قابل طرح خود را مکتوب و صرفا از طریق بخش تحقیق ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه ای دنبال نمایند و ازهرگونه اظهار نظر که باعث تشدید ظن و گمان نسبت به اهالی فوتبال می گردد اکیدا خودداری نمایند.

ضمنا لازم به ذکر است، تعلیق شدن برخی از مخاطبان در پرونده اخیر، دلیل بر محکومیت و محرومیت آنان تلقی نمی‌گردد و بدیهی است پس از تکمیل پرونده به منظور صدور رای نهایی به ارکان قضایی فدراسیون منعکس خواهد گردید.

 

کد مطلب 2151958

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