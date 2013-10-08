به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته اخلاق سازمان لیگ برتر محسن قهرمانی داور دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس که در دقایق ابتدایی میثم حسینی را از زمین اخراج و یک ضربه پنالتی برای سپاهان اعلام کرد تا اطلاع ثانوی از داوری محروم شد. این محرومیت در شرایطی اعلام شد که محمدرضا مولایی مربی بدنساز پرسپولیس دوشنبه شب زوایای تازه ای از اتهامی که به محسن قهرمانی زده شده است را آشکار کرد.

با این حال داور خبرساز فوتبال ایران که این روزها به سوژه اول رسانه ها تبدیل شده حاضر نیست در مورد محرومیتش اظهار نظری داشته باشد. قهرمانی که صبح امروز دقایقی با خبرنگار مهر گپ و گفت کرد با بیان اینکه فعلا نمی خواهد اظهار نظری در این مورد داشته باشد تنها گفت: "سکوتم دلیل بر گناهکار بودنم نیست."

قهرمانی در مورد سایر اتفاقاتی که پیرامون این رای رخ داده نیز مسائلی را مطرح کرد اما از خبرنگار مهر خواست این مسائل امانت بماند تا زمانی که خواست صحبت هایش را به طور رسمی اعلام کند.