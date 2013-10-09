رشد چشمگیر تماس مردم با 110 و 197 در فیروزکوه/ اجرای 42 برنامه در هفته ناجا

سرهنگ شیخ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه های مختلف ی هفته ناجا با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي از مردم و براي مردم است، اظهار داشت: پليس سازماني است که از بطن مردم و براي خدمتگزاري به مردم برخاسته و نيازمند کمک و حمايت مردمي است.

وي با تبريك هفته نيروي انتظامي به مردم و سبزپوشان نیروی انتظامی ادامه داد: توسعه رويكرد جامعه محوري، افزايش خدمات رساني و احساس امنيت بين عموم مردم، جلب مشاركت اقشار اجتماعي در تامين نظم و امنيت از اهم اهداف پليس در برنامه هاي هفته گراميداشت نيروي انتظامي است.

اين مسئول، آرامش مردم را بهترين هديه براي پليس دانست و بیان کرد: نيروي انتظامي نهادی است که ميان ساير بخشها نزديک ترين سطح تعامل را با مردم برقرار می کند و در اجراي مأموريت هاي خود در برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي، بيشرين توجه را به مردم دارد.

مرادی با تاكيد بر اينكه برنامه هاي اجرايي در هفته گراميداشت نيروي انتظامي مطابقت و نزديكي با ماموريت هاي پليس دارد، گفت: در هفته گراميداشت نيروي انتظامي فعاليت، توانمندي ها و خدمات پليس به عموم مردم و كاركنان گسترده تر مي شود.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه با اشاره به اجراي برنامه هاي گسترده در اين هفته اظهار داشت: ثمره ارزشمند اين رويكرد كسب اعتماد و جلب رضايت مردم و دست يابي به احساس امنيت رواني است.

وی، رسانه ها را پل ارتباطي مردم و مسئولان دانست و یادآور شد: اصحاب قلم و رسانه زبان گوياي مردم بوده و نقش مهمي در رضايتمندي، احترام به قانون و انعكاس فعاليت ها و تلاش ها به مردم دارند.

این مسئول، به شعار هفته ناجا مبنی بر " مردم داري، قانون مداري و روزآمدي" اشاره و تاكيد كرد: اين شعار، برآمده از مطالبات رهبري و مردم است و مهمترین هدف پیش روی پلیس است.

مرادی با اشاره به رهنمودها و منویات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي اعلام کرد: سرباز ولايت بودن را بالاترين افتخار كاركنان نيروهاي مسلح به خصوص نيروي انتظامي است و ما به عنوان پلیس با تمام توان و اراده در راه آرمان هاي انقلاب و فرامين مقام عظماي ولايت تلاش مي كنيم تا به هدف مطلوب و مورد انتظار برسیم.

به گفته وی، با اجراي حدود 42 عنوان برنامه متنوع در حوزه هاي مختلف در هفته نيروي انتظامي در شهرستان فیروزکوه، بخش كوچكي از تلاش هاي پليس براي تامين امنيت و آرامش در شهرستان فیروزکوه به نمايش در آمد.

اين مسئول انتظامي در بخش ديگري از افزايش رضايتمندي مردم فیروزکوه از عملكرد ماموران پليس خبر داد و گفت: رشد تماس مردم با سامانه هاي 110 و 197 نشان دهنده همراهي مناسب مردم با پليس در توليد امنيت است.