امام جمعه عسلویه: پلیس نقش مهمی در تأمین امنیت و آرامش مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از کارکنان نیروی انتظامی عسلویه با تأکید بر نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه گفت: مأموریت پلیس در عسلویه به دلیل موقعیت راهبردی و صنعتی این شهرستان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و نیروهای انتظامی با هوشیاری و واکنش سریع برای حفظ جان و مال مردم تلاش می‌کنند.

امام جمعه عسلویه در این آیین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا اظهار کرد: نیروهای انتظامی با حضور مستمر و مجاهدت، امنیت و آرامش را برای مردم فراهم می‌کنند و در حوادث مختلف در کنار شهروندان حضور دارند.

وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان عسلویه افزود: مقابله با قاچاق، کنترل ورود و خروج کالا، تأمین امنیت تأسیسات و مدیریت حوادث، از جمله مأموریت‌های مهم نیروی انتظامی در این منطقه است که نیازمند آمادگی، تجربه و واکنش سریع است.

امام جمعه عسلویه همچنین با اشاره به حادثه اخیر آتش‌سوزی در مجتمع‌های تجاری این شهرستان گفت: پلیس در کنار آتش‌نشانان، نیروهای HSE و واحدهای ایمنی برای حفظ جان مردم، حفاظت از اموال و تسهیل عملیات امدادی حضور مؤثری داشت.

وی در پایان از تلاش‌های فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان و همچنین خانواده‌های نیروهای انتظامی قدردانی کرد.