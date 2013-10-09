«فرصتهای گردشگری ادبی ایران» در استان تهران بررسی می شود

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شهرت جهانی حافظ شیرازی و تاثیرگذاری عمیق این شاعر بر شاعران و ادیبان پس از خود که منشا الهام و الگوی اشعار بسیاری از نام آوران ادبی جهان بوده است، به منظور افزایش اطلاعات و آگاهی مردم کشور از این شخصیت برجسته و سخنور نامی جهان، بیستم مهرماه در تقویم کشورمان به عنوان سالروز بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدين حافظ شیرازی شاعر بزرگ سده هشتم ایران نامگذاری شده است.

این مسئول ادبیات ایران را یکی از جاذبه های بسیار مناسب و بالقوه برای جذب گردشگران فرهنگی از سراسر جهان دانست و عنوان کرد: با هدف معرفی هرچه بهتر این شاخه از گردشگری به گردشگران و توریستها، شناسایی ظرفیتهای موجود در گردشگری ادبی ایران و معرفی آن به فرهنگ دوستان فارسی، اداره کل میراث فرهنگی با همکاری اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران اقدام به برگزاری نشست تخصصی در این زمینه کرده است.

وی ادامه داد: نشست تخصصی بررسی فرصتهای گردشگری ادبی ایران در روز پنج شنبه مورخ 18 مهرماه جاری در سالن همایشهای موزه فرش از ساعت 16 الی 19 برگزار می شود و از سوی اداره کل آموزش معاونت گردشگری به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران متذکر شد: مخاطبین این نشست دانشجویان رشته های مدیریت گردشگری و راهنمایان تور استان تهران هستند که در جریان این نشست آموزشهای لازم در زمینه جذب گردشگر نیز به این افراد داده می شود.