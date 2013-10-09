استقلال با هشت بازیکن تمرین کرد/ خبری از ساموئل نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، این تمرین پیش از ظهر امروز چهارشنبه در زمین گلف مجموعه‌ ورزشی انقلاب برگزار شد. در این تمرین که با حضور امیر قلعه‌نویی،‌ سرمربی تیم استقلال و کادرفنی برگزار شد، سیدمهدی رحمتی، آرش برهانی، علیرضا واحدی‌نیکبخت، پژمان نوری، سیاوش اکبرپور، مهدی نظری، داود حقی و حنیف عمران‌زاده حضور داشتند و به کارهای هوازی پرداختند.

گوران لاوره که در تمرین روز گذشته دچار آسیب‌دیدگی شده بود امروز پس از حضور در تمرین و صحبت با مربیان محل تمرین را ترک کرد اما از جی لوید ساموئل همچنان خبری نشد و او غایب بزرگ تمرینات این روزهای استقلالی‌ها به حساب می‌آید.

استقلال تمرین تاکتیکی خود را در غیاب بازیکنان ملی‌پوش ساعت 16 امروز در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار می‌کند.

