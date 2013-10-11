  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۱۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴

داوران بنیاد ادبیات داستانی دو فیلمنامه جشنواره اصفهان را انتخاب کردند

داوران بنیاد ادبیات داستانی دو فیلمنامه جشنواره اصفهان را انتخاب کردند

جایزه داوران معرفی شده از سوی بنیاد ادبیات داستانی به فیلمنامه‌های «افسانه سرزمین گوهران» و «او خوب سنگ می‌زند» در دو بخش کودک و نوجوان جشنواره فیلم اصفهان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی محقق، نویسنده و محمد برومند، سرپرست گروه نویسندگان این دو فیلم در آیین پایانی بخش جلوه‌گاه امید بیست ‌و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، لوح تقدیر و جایزه نقدی بنیاد را دریافت کردند.

مصطفی رحماندوست، زهرا زواریان و مجید راستی، داوران امسال بنیاد در این جشنواره بودند که با تماشای بیش از 12 فیلم و اعلام نامزدی پنج فیلم، فیلمنامه «افسانه سرزمین گوهران» و «او خوب سنگ می‌زند» را به عنوان برگزیده اعلام کردند.

داستان‌‌پردازی چشمگیر و خیال‌انگیز در نوع و شیوه روایت، قصه‌ قوی و پرداخت قابل‌توجه آن، فضاسازی و شخصیت‌پردازی نوجوانانه و اهمیت دادن به فضا‌های بومی در داستان، از محورهای مورد توجه بنیاد ادبیات داستانی در این انتخاب عنوان شده است.

این سومین سال متوالی است که بنیاد ادبیات داستانی به عنوان یک نهاد تخصصی در ارزیابی فیلم‌های جشنواره کودک و نوجوان مشارکت دارد.

کد مطلب 2153498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها