داوران بنیاد ادبیات داستانی دو فیلمنامه جشنواره اصفهان را انتخاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی محقق، نویسنده و محمد برومند، سرپرست گروه نویسندگان این دو فیلم در آیین پایانی بخش جلوهگاه امید بیست و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان، لوح تقدیر و جایزه نقدی بنیاد را دریافت کردند.
مصطفی رحماندوست، زهرا زواریان و مجید راستی، داوران امسال بنیاد در این جشنواره بودند که با تماشای بیش از 12 فیلم و اعلام نامزدی پنج فیلم، فیلمنامه «افسانه سرزمین گوهران» و «او خوب سنگ میزند» را به عنوان برگزیده اعلام کردند.
داستانپردازی چشمگیر و خیالانگیز در نوع و شیوه روایت، قصه قوی و پرداخت قابلتوجه آن، فضاسازی و شخصیتپردازی نوجوانانه و اهمیت دادن به فضاهای بومی در داستان، از محورهای مورد توجه بنیاد ادبیات داستانی در این انتخاب عنوان شده است.
این سومین سال متوالی است که بنیاد ادبیات داستانی به عنوان یک نهاد تخصصی در ارزیابی فیلمهای جشنواره کودک و نوجوان مشارکت دارد.
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