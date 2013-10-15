خسارت 200 میلیون یورویی پروژه ساخت زیردریایی در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، ساخت 4 زیردریایی در اسپانیا به یک پروژه نظامی انتقاد برانگیز در این کشور تبدیل شده است. این در حالی است که اشتباه در روند این پروژه تا کنون 200 میلیون یورو برای دولت بحران زده اسپانیا خسارت به بار آورده است.

روزنامه ال پایس نوشت دولت اسپانیا این مبلغ را طی سال های آینده برای تصحیح اشتباهات انجام گرفته در این پروژه هزینه می کند. بر این اساس نتیجه بروز این اشتباه، تولید زیردریایی های مدل S-80 با 120 تن وزن اضافی است که کار روی آب آمدن آنها را بسیار دشوار می کند.

به نوشته این روزنامه ساخت این چهار زیردریایی با هزینه 2.1 میلیارد یورو پرهزینه ترین پروژه نظامی در اسپانیا به شمار می رود که طی سالها اخیر با بحران شدید مالی و اقتصادی مواجه بوده است. گفتنی است اسپانیا از جمله کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا است که برای دریافت بسته کمک مالی این اتحادیه ناچار به اجرای برنامه ریاضت اقتصادی شده است.